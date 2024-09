La agrupación Vettor N’ The Insurrectos estrena mundialmente el disco “Para Todos, Pero No”

Además, presentan su nuevo videoclip del tema “Obscure”

El jueves 5 de septiembre, contando con los medios de comunicación venezolanos como invitados especiales, la agrupación Vettor N’ The Insurrectos, realizó el estreno mundial de su tan esperada producción discográfica “Para Todos, Pero No”, al mismo tiempo que presentaron su nuevo videoclip del tema “Obscure”. El disco ya está disponible en las principales plataformas digitales. Los periodistas que asistieron al encuentro mediático en el Bar La Guacamaya de Chacao, pudieron llevarse una edición limitada en formato físico.

Este quinteto caraqueño conformado por Johnny González en la batería y coros, Ángel Paredes en los teclados, Eykell Ramírez en el bajo y coros, Giancarlo Vettor en la guitarra y voz líder, y César Barrios en la guitarra, ofrecieron a la prensa venezolana todos los detalles de su esperado álbum: “Nosotros tocamos un estilo que denominamos Prog N’ Roll, que es una combinación de rock progresivo con rock and roll y lo bautizamos así luego de recibir los comentarios de la gente que nos ha visto tocar. El disco que estamos lanzando se sumerge totalmente bajo esa dirección, el estilo tiene elementos del progresivo, es metal, pero es más comercial y digerible sin caer en ser ‘POP’…aun”.

Para Todos, Pero No fue grabado principalmente en Estudio 162, aunque las baterías se grabaron en Sáez Studio y en Rock N’ Art Studio, así como algunas voces en Wammy Studio. Fue producido por la propia banda, contando con los controles de Luis Flores en la mezcla y masterización.

El videoclip de “Obscure” fue dirigido por Johnny González, con la dirección de fotografía y cámaras de Raúl Colmenares. La edición y postproducción corrió por cuenta de Eykell Ramírez con la producción ejecutiva de Giancarlo Vettor. Luis “El Chino” Soles realizó la colorización del video. Como escenario, el video se grabó en el Teatro La Alameda y en el Parque La Aguada, contando con la participación de la actriz y modelo Elsy Kat.

Fundada en Caracas, Vettor N’ The Insurrectos es una de las bandas que ha venido innovando y trabajando con persistencia en la escena del rock venezolano, que además se ha ganado una fanaticada leal arriesgándose a presentar sus propias canciones, porque aseguran que “sin temas originales, sin componer tu propio material, no hay mayores aportes a la escena musical y te estancas. Hemos venido trabajando en crear nuestro propio estilo, con un sonido que nos identifique, pero eso lleva tiempo y dedicación”.

Luego del lanzamiento del disco, la banda tiene pautada una gira de medios, mientras sigue en conversaciones con productores de eventos y locaciones en varias ciudades venezolanas como Valencia, Maracay, Barquisimeto, Mérida, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz entre otras, para realizar una gira nacional, que tendría lugar entre el último trimestre de 2024 y los primeros meses de 2025.

“Ahora que lanzamos el disco, vamos por el Grammy y vamos a inscribirlo en todos los premios que se pueda, como los Pepsi Music, porque o hay Grammy, o no hicimos nada. Esa es la actitud. Este primer disco es ‘Para todos, pero no’, luego vendrá la segunda parte, el ‘Para todos, pero sí’. Esta banda es Foo Fighters con Opeth en una licuadora, con pizcas de Mastodon, The Allman Brothers, Deep Purple, Ghost y muchas otras.”, agregó la agrupación.

Tracklist del disco:

1- Intro

2- Between their lines

3- Ghost of I

4- To the devil his due

5- Obstacle

6- La balada del gordo y el profe

7- Obscure

8- Middle Mediterráneo

9- Nuestra canción

10- Our last time

11- Something to sing

12-Doubted shaded

