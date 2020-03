La Alcaldía de Maracaibo repara aducción de agua potable para beneficiar a tres municipios

Como parte del plan para garantizar los servicios públicos durante la cuarentena colectiva y social decretada por coronavirus, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició la reparación de una aducción de agua potable para beneficiar a los habitantes de la parroquia Idelfonso Vásquez, de los municipios Mara y Miranda, incluyendo el complejo petroquímico El Tablazo.

Las labores son ejecutadas en el sector Las Tuberías, en conjunto con Hidrolago, el Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación del estado Zulia.

La reparación de esta aducción de 48 pulgadas comenzó hace poco menos de una semana y se estima que en las próximas horas se restablezca el servicio, luego de la evaluación por parte de la hidrológica y así surtir de agua potable a 489 mil personas aproximadamente.

Para esta reparación fueron sustituidos 6 metros de tubería de acero al carbono en la aducción bifurcación Core 3, la cual fue reforzada con soldaduras y concreto en la unión para evitar cualquier tipo de falla por presión al momento de bombear.

