La animadora Camila Canabal confirma que dio positivo para COVID-19, tanto ella cómo sus hijas estuvieron en contacto con alguien que tenía la enfermedad y al parecer no tuvieron el distanciamiento social adecuado, se confiaron y terminaron con un test positivo.

En un comunicado vía instagram, la animadora venezoalana confirma lo que ya se rumoreaba en redes sociales:

«Mi gente amada!

Ayer nos hicimos el

Test del Coronavirus porque estuvimos en contacto con alguien que resultó positivo, aunque nos sentíamos perfectamente bien era el deber ser para descartar y sobre todo para proteger a todos a nuestro alrededor. Anoche llegaron nuestros resultados y las tres estamos positivas, solo mi esposo quedó libre 😄 pero las 3 estamos bien , nos sentimos muy bien y en unos días estaremos sanas, Dios a cargo. Por ahora y hasta nuevo aviso , 2, 3, 4 semanas o las que toque , estaremos aislados en casa hasta que le ganemos la pelea a este virus y podamos volver a salir. Mientras tanto, mente positiva, agua, buena alimentación y la mejor actitud!!!

Nos vemos en mis stories, espero poder seguir trabajando desde casa como he hecho en estos últimos 4 meses de mi vida.

Los punticos serán INFINITOS ……….. #nomedenconeldeito

Gracias por acompañarme en el camino y por los bonitos deseos que siempre nos han regalado!

Dios al mando 🙏🏻

#amen «

