La artista luso-venezolana Andrea Imaginario presenta ‘¿Qué es el amor?’

Andrea Imaginario es una cantante y autora luso-venezolana. Nació en la ciudad de Caracas, pero se crió en una familia portuguesa. Esa condición hizo que desde muy temprano comprendiera la importancia del diálogo intercultural. Cuando decidió su camino artístico, lo hizo apostando a que el arte es, por su propia naturaleza, un espacio apropiado para la interculturalidad, para conocernos unos a otros a través de experiencias estéticas que congregan y conmueven. Así nació su proyecto, que pone en diálogo la cultura venezolana y la cultura portuguesa con la firme intención, a través de su propuesta, de crear un puente que permita descubrir todo lo que hay en común, así como las diferencias que enriquecen y hacen crecer.

«Quiero que el público se sienta involucrado en la historia que está por detrás de las canciones y al mismo tiempo que se sienta parte de todos los mundos que la música les pueda evocar. Pretendo que la gente conecte con lo más genuino de sus propios sentimientos y que sienta que, a través de la experiencia de la escucha, puede encontrar resonancia para inspirarse a soñar o imaginar con libertad», comenta Andrea Imaginario cuyas influencias viajan por artistas de Venezuela como María Rivas, Cecilia Todd, Soledad Bravo, Henry Martínez, Ensamble Gurrufío, El Cuarteto, Aldemaro Romero y Aquiles Báez; y de Portugal como Amalia Rodrigues, Dulce Pontes y el grupo Madredeus.

‘¿Qué es el amor?’ es el nuevo lanzamiento de Andrea Imaginario, una canción que pretende representar el hecho humano de vivir el amor como un misterio.

La canción explora la mixtura de la sonoridad armónica y rítmica de Latinoamérica con el contrapunto de la guitarra portuguesa que se usa en el fado. Además de eso, la voz se desarrolla de una forma íntima, tratando de conectar con lo más profundo de la inquietud personal sobre el amor.

«En cada momento de la vida nos hemos hecho la pregunta «¿Qué es el amor?» y no tengo una respuesta definitiva, pero estoy segura de que hacernos las preguntas correctas es la única manera de llegar a una buena respuesta. Por esas experiencias vividas escribí el poema que musicalizó Gerardo Gerulewicz, y lo hice en portugués y en español. En las preguntas que me hago en la canción va develada mi alma de alguna manera», agrega la artista.

‘¿Qué es el amor?’ cuenta con un lyric video cuyo concepto busca representar el estado interior de la persona cuando se enfrenta a preguntas importantes en la vida, pero además preguntas cuyas respuestas pueden perfectamente derivar en la plenitud y la alegría. Preguntarse qué es el amor no es triste, triste es no preguntárselo y, por ello, andar dando tumbos por la vida. Las imágenes quieren dar a entender esa disposición del alma para meditar sobre algo que al final es el sentido de su vida.

‘¿Qué es el amor?’ mereció el IX Premio Ibermúsicas a la creación de canciones en el año 2023 en representación de Portugal y Venezuela, ya que fue una propuesta binacional.

«Estamos sumamente agradecidos por ello. Ibermúsicas es un programa que fomenta la creación musical de los países que conforman la comunidad iberoamericana y le da un espacio a los creadores emergentes e independientes que quieren dar a conocer sus propuestas artísticas», enfatiza.

‘¿Qué es el amor?’ forma parte de un proyecto que espera convertirse en un álbum de canciones de la autoría de Andrea Imaginario. Además, la cantante lanzará próximamente un nuevo sencillo, un proyecto al que fue invitada para hablar y cantar sobre las relaciones de afecto que existen entre la comunidad portuguesa y la sociedad venezolana que la recibió y que la ha acogido por ya más de ochenta años de historia. Será una canción que le dé nombre a ese sentimiento que nace de amar a dos países a la vez y de valorar dos culturas al mismo tiempo.

«Para este año tengo varios sencillos propuestos y todos ellos van a dar como resultado el álbum que estoy concibiendo, que me permitirá presentarme ante el público no solo como intérprete sino también como autora y compositora», puntualiza la luso-venezolana.

«Tengo muchas expectativas con mi proyecto musical, una de ellas es poder llegar a más gente que, al igual que yo, busca reconectar con los sonidos esenciales y con la música; grado en el que podemos dar rienda suelta a nuestros sentimientos y pensamientos. Creo que la propuesta que entrego a la audiencia es valiosa porque tiene la palabra como eje fundamental, cada tema por mi interpretado está elegido por su fuerza literaria, por esa energía vital creadora que es la palabra con significado y profundidad, y siento que hoy en día, en un mercado dominado por el entretenimiento y la evasión, siempre es un puerto de descanso volver a la palabra que nos hace imaginar mundos, que nos hacen crear y recrear, y dar nombre a aquello que a veces no sabemos cómo llamar», concluye Andrea Imaginario.

