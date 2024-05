La Asamblea Mundial de la Salud aprueba una estrategia de salud mundial adecuada para un futuro desafiante

Los delegados en la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA 77) aprobaron una estrategia de cuatro años y 11.100 millones de dólares para que la salud mundial promueva, proporcione y proteja la salud y el bienestar de todas las personas, con énfasis en el cambio climático. envejecimiento, migración, amenazas pandémicas y equidad, y adaptado a una época de geopolítica, ciencia y tecnología en rápido movimiento.

La estrategia, el Decimocuarto Programa General de Trabajo (14.º PGT), considera el período 2025-2028 como una ventana de oportunidad excepcional para construir sistemas de salud resilientes y preparados para el futuro y, tras la pandemia de COVID-19, recuperar en camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud.

El 14.º PGT tiene seis objetivos estratégicos que reflejan las principales áreas de interés para este período de cuatro años:

responder a la creciente amenaza a la salud que plantea el cambio climático

abordar los determinantes de la salud y las causas profundas de la mala salud en políticas clave en todos los sectores

mejorar la atención primaria de salud y las capacidades esenciales de los sistemas de salud para lograr una cobertura sanitaria universal

mejorar la cobertura de los servicios de salud y la protección financiera para abordar la inequidad y las desigualdades de género

Prevenir, mitigar y prepararse para los riesgos para la salud derivados de todos los peligros.

detectar y sostener rápidamente la respuesta a las emergencias sanitarias.

Doc A77/16 Proyecto de decimocuarto programa general de trabajo, 2025-2028

El lanzamiento del caso de inversión de la OMS genera expresiones de apoyo y promesas de financiar de manera sostenible una estrategia de cuatro años

La OMS presentó el martes un caso de inversión que expone la contribución esencial de la Organización a la salud mundial y busca inversiones en su estrategia 2025-2028 para salvar 40 millones de vidas y mejorar la salud de 6 mil millones de personas.

El argumento de la inversión sustenta la estrategia de la OMS Ronda de Inversiones , que comenzó el domingo y ha obtenido muchas expresiones sólidas de apoyo, compromisos de los países para ser coanfitriones y una serie de promesas iniciales que generan impulso hacia la culminación de la Ronda de Inversiones a finales de este año.

Las declaraciones de apoyo y compromisos de financiación provinieron de los Estados miembros y de la Unión Europea durante el evento de lanzamiento del martes en una mesa redonda estratégica de la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA 77).

Apertura de la Asamblea de la Salud

El 27 de mayo se inauguró la Asamblea de la Salud con la elección del Dr. Edwin Dikoloti, de Botswana, como Presidente de la Asamblea de la Salud. Los vicepresidentes elegidos son el Dr. Frank CS Anthony de Guyana, el Dr. Youngmee Jee de la República de Corea, el Dr. Ala Nemerenco de la República de Moldova, el Dr. Ali Haji Adam Abubakar de Somalia y el Dr. PG Maheepala de Sri Lanka.

Durante la sesión de alto nivel, SE Elisabeth Baume-Schneider, Consejera Federal de la Confederación Suiza, se dirigió a la Asamblea de la Salud en nombre del país anfitrión.

Los delegados también escucharon al Invitado Especial de Honor SE Mohamed El Ghazouani , Presidente de Mauritania y Presidente de la Unión Africana, y a Thomas Bach , Presidente del Comité Olímpico Internacional. SE Antonio Guterres , el Secretario General de las Naciones Unidas, SE Anwar bin Ibrahim , el Primer Ministro de Malasia, SE Srettha Thavisin , Primera Ministra del Reino de Tailandia y SE Ursula Von der Leyen , Presidenta de la Comisión Europea, pronunciaron declaraciones en vídeo.

La cantante de ópera egipcia de fama internacional Farrah El-Dibany actuó en la Asamblea de la Salud. Ella compartió su historia personal para defender firmemente el impacto curativo de la música y las artes en la salud.

Premio del Director General para la Salud Global

El Dr. Tedros entregó el Premio del Director General para la Salud Mundial a:

Profesora Katalin Karikó y Profesor Drew Weissman de la Universidad de Pensilvania por sus destacadas contribuciones al desarrollo de vacunas de ARNm para la COVID-19 en la inauguración de la Asamblea de la Salud.

SE Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados, recibió su premio en el evento de lanzamiento de la Ronda de Inversiones de la OMS el domingo 26 de mayo.

Al margen de la WHA77

El Consejo Acelerador de Vacuna contra la Tuberculosis celebra su segunda reunión de alto nivel

La OMS convocó su Segunda Reunión de Alto Nivel del Consejo Acelerador de Vacunas contra la Tuberculosis. Al evento asistieron ministros y representantes de Indonesia, Brasil, Francia, Kenia, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Vietnam y Estados Unidos de América, así como participantes de la sociedad civil y organizaciones asociadas como el Banco Europeo de Inversiones, el Fundación Gates, GAVI, Vaccine Alliance, Fondo Mundial, Stop TB Partnership, Unitaid, Wellcome Trust y el Banco Mundial.

El evento concluyó con un acuerdo sobre tres vías de aceleración clave para impulsar el trabajo durante los próximos dos años, con el objetivo de acelerar el desarrollo, la aprobación, el acceso y la implementación de nuevas vacunas contra la tuberculosis. Éstas incluyen:

Acelerar la diversificación de la cartera de vacunas contra la tuberculosis acelerando la traducción de descubrimientos prometedores en vacunas que puedan implementarse en todo el mundo, a través de estrategias de financiación eficaces y una mayor colaboración; Acelerar la identificación de soluciones de mercado incentivando el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis en las últimas etapas mediante el lanzamiento de un mecanismo de incentivos de atracción, teniendo en cuenta cuestiones relevantes como los compromisos nacionales, la transferencia de tecnología, el comercio y la propiedad intelectual; y Acelerar la rápida implementación y adopción de nuevas vacunas contra la tuberculosis mediante la promoción y financiación de una agenda de aprendizaje integral para apoyar la preparación, agilizar los procesos regulatorios y facilitar el acceso global.

El Consejo también acordó convocar una conferencia sobre financiación de la vacuna contra la tuberculosis en 2025 para lanzar opciones de adquisición y financiación de productos en fase avanzada para lograr un acceso oportuno y equitativo. Los miembros del consejo acordaron aprovechar los diálogos políticos y técnicos a través de colaboraciones nuevas y existentes, como grupos de trabajo, talleres nacionales y eventos programados sobre tuberculosis para allanar el camino hacia la conferencia.

NOTA DE PRENSA OMS

