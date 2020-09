La banda argentina El Espacio Es El Lugar lanza ‘Anzuelo’

El Espacio Es El Lugar es una banda oriunda del oeste de Buenos Aires, Argentina. Luego de tocar más de dos décadas en el grupo Smitten, Chuk (Voz y guitarra), Diego (Bajo) y Milo (Batería) se reúnen una vez más en busca de nuevos ritmos y melodías en donde se destaca la variedad de estilos musicales que definen la personalidad de este nuevo proyecto.

La propuesta musical del grupo se enfoca en evocar la sensación de curiosidad. «En este formato de trío y con nuevos aires, hacemos esa transición entre últimas luchas innecesarias y el enfoque a nuevos días con sus respectivas consecuencias y experiencias. Se siente fresco, y al final de eso se trata la música como lenguaje infinito de ires y venires», comentan sus integrantes.

‘Anzuelo’ es su nuevo sencillo, una canción que habla de las máscaras que existen en una sociedad vanidosa, elitista y exitista, desde una mirada reflexiva e irónica y como en este modo de vida, el corazón es un anzuelo y, a la vez, víctima de un juego agridulce, una suerte de ruleta rusa.

«Los ritmos de la canción son variados, pasa por el folk, chill y el funk, siempre dentro de ese gran universo que es el rock. La estructura de la canción es ascendente y no teme en hacer cambios frontales en ritmo y melodía para salir de la monotonía», agrega la banda.

‘Anzuelo’ viene acompañada de un entretenido, retro, divertido y experimental video, grabado por Chuk, Diego y Milo con sus celulares, durante el confinamiento generado por la pandemia del Covid-19.

«Al no poder filmar en exteriores y siendo responsables con la situación que vivíamos, se nos ocurrió improvisar un estudio de croma móvil que fue rotando por nuestros hogares. A pesar de las limitaciones, pudimos hacer un video muy expresivo visualmente y con un gran trabajo de post producción», enfatizan.

El Espacio Es El Lugar es una banda que, gracias al recorrido musical de sus integrantes en los últimos 25 años, compartirá con el público un sonido sólido, maduro y estructurado en donde la conexión entre la lírica y la música será el gancho perfecto para mantenerse a flote.

«Agradecemos a todos los que nos acompañan en esta nueva etapa y esperamos que más personas se sumen a esta nave que vibra por y con la música», concluyen.

El Espacio Es El Lugar hace parte de AP Records, productora musical, artística y ejecutiva independiente de la ciudad de Medellín – Colombia, que agrupa artistas como Asuntos Pendientes, No Señal, Back 2 School, Comandante Cobra, Tercera Parte y Ciudad Escafandra.

Escucha ‘Anzuelo’ de El Espacio es el lugar en tu plataforma musical favorita:

Spotify: https://open.spotify.com/album/1j6UvOwjdMNurmcPGIBjOl

Deezer: https://www.deezer.com/mx/album/171870882

La banda argentina El Espacio Es El Lugar lanza ‘Anzuelo’ was last modified: by

En : Gente