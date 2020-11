La banda colombiana Antártica lanza, ‘Detrás de ti’

Una historia de amor y separación, ‘Detrás de ti’

Es una canción para recordar la ausencia de un ser querido.

Antártica es un grupo colombiano de heavy metal fundado en 1999 en la ciudad de Medellín. Su intención musical es presentar al público un sonido único lleno de matices sonoros que convergen entre el rock y el metal para darle forma a un universo musical diverso y lleno virtuosismo.

Pedro Pablo Arias (voz), Juan Esteban Álvarez (bajo), José Julián Mejía (Batería), Daniel Giraldo (teclados) y Alejandro Zuleta (Guitarra) son los encargados de darle vida a Antártica, un proyecto cuyo mensaje está apalancado por dos elementos: el amor y la sociedad.

«En nuestras canciones jugamos con diferentes formas de escritura con el fin de que el mensaje pueda ser interpretado y sentido de múltiples maneras, según lo conciba el oyente», comentan.

Durante el aislamiento preventivo generado por la pandemia del Covid-19, Antártica ha aprovechado el tiempo para realizar nuevas composiciones y trabajar en varios adelantos de lo que será su segundo disco de estudio ‘Origen’, del cual ya se conocen los sencillos ‘Libertad’ y su reciente lanzamiento ‘Detrás de ti’.

‘Detrás de ti’ es una historia de amor que está llena de recuerdos y que busca la reivindicación de las relaciones fallidas que se pierden con el tiempo. El tema, mezclado y masterizado por César Bohórquez de Promix, tiene gran influencia del heavy de los 80’s, evidenciándose en los teclados y las guitarras. Sumado a esto, la canción es muy fuerte en la composición tanto en su base rítmica como melódica.

«Es una canción de mucho corazón en donde, detrás de esa búsqueda constante de amar, una persona reflexiona acerca de la partida de su pareja y esa misma ausencia marca un principio para volver a encontrarse», comenta el grupo.

‘Detrás de ti’ viene acompañada de un innovador video animado hecho por el tecladista del grupo, Daniel Giraldo. El clip cuenta una historia en donde las circunstancias llevan a dos personas a separarse. Connota tristeza, pues después de entender que el amor es la prioridad, se hace tarde para volver atrás con las personas que realmente importan.

La banda colombiana seguirá trabajando en lo que será su próximo trabajo discográfico ‘Origen’ que verá la luz en 2021.

INSTAGRAM ANTARTICA

La banda colombiana Antártica lanza ‘Detrás de ti’ was last modified: by

En : Gente