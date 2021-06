La banda colombiana Ekhymosis lanza ‘Condenado’

‘Condenado’ es una canción para escuchar en la existencialidad del momento, en el silencio más absoluto, en el borde de los sentimientos, cuando las posibilidades se agotan y las salidas se encuentran solo en la música.

La banda colombiana Ekhymosis presenta su nueva canción ‘Condenado’, un tema compuesto bajo la dirección musical de Felipe Manrique en el que explora con sonidos clásicos de la vieja escuela del trash metal, combinando múltiples influencias de la banda. La letra es un milagro cotidiano de los recuerdos y las historias íntimas Ekhymosis condensa en una historia que habla de la necesidad de emancipación y de la dependencia.

«‘Condenado’ presenta una afirmación imperativa para los sentidos que exponen la doble moral de la humanidad, en un rol donde las frustraciones son el escenario y quien habla es el miedo interior y la subyugación de la libertad. Nacer condenado en un sistema donde no hay opciones», comenta Andrés.

El video de la canción muestra la nueva alineación de Ekhymosis tocando en vivo. En el clip se interpreta la realidad colombiana, los personajes representan la contradicción social, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la dualidad que vive en cada ser humano, bajo la realidad que convive entre las fronteras de la imaginación, la ignorancia, y el destino de una cultura que impone sus ritmos.

Respecto a la nueva etapa de la banda, Andrés comenta: «un cambio de cantante impone un cambio radical en el estilo y esa nueva sonoridad ha definido totalmente el lenguaje que siempre hemos estado buscando, las emociones han hecho clic con la creatividad y el lenguaje encontró las notas y las frases adecuadas para contarlo».

Ekhymosis, conformada por: Dani Zapata en la voz principal, Andrés García en el bajo, Felipe Manrique en la guitarra líder, James Agudelo en la guitarra rítmica y Mauricio Estrada en la batería planea para el primer trimestre de 2021 seguir desarrollando varias ideas con la misma influencia de ‘Condenado’, llevando su propuesta a un alto nivel de exigencia no solo musicalmente, sino con un efecto inmediato en los sentidos, que sacudan el alma, el cuerpo, el pensamiento y la opinión.

NDP

La banda colombiana Ekhymosis lanza ‘Condenado’ was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa