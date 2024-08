La banda colombiana Entreco estrena su álbum ‘T.V’

La agrupación de Queer Punk Entreco, originaria de Cali y perfilada como una de las grandes promesas de la escena colombiana, estrena su nuevo álbum de estudio ‘T.V’.

Entreco juega con las melodías para encapsular intenciones y ofrece espectáculos en vivo que dejan una huella indeleble en el público, generando expectación por lo que vendrá.

La banda caleña proyecta una imagen de rebeldía que celebra la libertad de vestirse, expresarse y vivir sin miedo al juicio de los demás. Entreco se define por su autenticidad. Más que músicos; son individuos que viven intensamente y se expresan a través de su arte y estilo personal.

Sobre T.V

La producción, grabación, mezcla y masterización del álbum estuvo a cargo de la vocalista de la banda, Wabi Arias Sierra, en su estudio Baby Ramen. La producción discográfica fue lanzada bajo el sello Bota Roja Records radicado en Cali, Colombia.

El disco viene acompañado del sencillo promocional ‘Un Mar’. Con desgarradoras instrumentales que tocan el alma y letras introspectivas, la canción captura la sensación de ahogo y la lucha por mantenerse a flote en un océano de emociones. Es una pieza musical que resuena con la experiencia universal de navegar por aguas desconocidas del corazón.

‘Un Mar’ sumerge al oyente en la tumultuosa etapa adolescente, donde las emociones son un mar de sentimientos inexplorados. El videoclip se rodó en Sala Cali Underground bajo la dirección del caleño Nícolo Meneses y la producción de Tres Pescados Films (productora de Nícolo Meneses) y Bota Roja Records.

El audiovisual refleja la intensidad que se siente al presenciar un show en vivo de Entreco y ‘Un Mar’, según explica el director, captura lo que siente el público en los conciertos de la banda, ya que cuenta con todo tipo de intensidades e intenciones distintas que la convierten en toda una experiencia para el oyente.

El sonido de Entreco ha llamado poderosamente la atención del público, pues a su base rockera, que va del punk al indie y otras derivaciones, suman un elemento muy particular: el uso de la trompeta.

La alineación un tanto atípica, la energía que despliegan sobre el escenario y una lírica conectada con las inquietudes de su generación, los han llevado a ganarse un público joven y entusiasta que corea sus canciones con mucha pasión.

Aun siendo muy jóvenes en la escena, su música y actuaciones en vivo son tan sólidas y maduras como los de las mejores bandas del país. esto les ha permitido girar dentro y fuera de Colombia.

En estos seis años de intenso trabajo, no solo lanzaron el EP ‘Las Primeras’ y varios sencillos más, sino que también han abierto camino para sus presentaciones en vivo, ya sea como invitados de otras agrupaciones o en festivales como FIURA, el Festival Internacional Unirock Alterrnativo y Rock X La Vida.

Entreco son Wabi Arias ‘Wabs’ (Vocalista/Bajo), David Perdomo ‘Yuki’ (Guitarra/Coros), Juan Sepúlveda ‘Trompe’ (Trompeta/Coros/Bajo) y Camilo Morales ‘Mostri’ (Batería).

La banda colombiana Entreco estrena su álbum ‘T.V’ was last modified: by