La banda colombiana Nasa Histoires lanza su álbum debut ‘Aquellas historias’

Las historias contadas en el disco son el recuento de experiencias llenas de melancolía, adrenalina, lujuria y alegría, entre muchas más emociones.

Nasa Histoires es un grupo de música alternativa que nace en Tunja a finales de 2015 y mezcla los sonidos provenientes del jazz gitano con diferentes géneros del mundo. Las letras de sus canciones son poesía cantada, historias de la vida real que buscan tocar las fibras emocionales de los oyentes, quienes se sienten conectados con estas historias en su mayoría melancólicas, pero con un sonido que invita a gozar cada una de sus creaciones musicales.

Daniel Pinto (vocalista), Daniel Guauque (guitarra), Samuel Suárez (bajo), Santiago Palomino (batería), Víctor Cely (saxofón) y Néstor Vega (percusión) son los encargados de darle vida a este proyecto que ofrece un sonido fresco y diferente a todas las audiencias y que hoy con mucho orgullo lanzan ‘Aquellas historias’, su álbum debut.

Durante esta cuarentena, el panorama ha sido bastante complejo para el mundo en general, sin embargo, la industria musical ha sido uno de los sectores que más se ha visto afectado teniendo en cuenta que los requerimientos para poder seguir funcionando como agrupación son muy exigentes de cara a la pandemia. No obstante, el grupo ha seguido trabajando, a través de las redes sociales y las plataformas de streaming para seguir vigentes y en contacto con su audiencia.

«Evidentemente extrañamos las tarimas, el público y todo lo que rodea el hecho de estar en tarima, pero nos recargamos en medio del confinamiento para poder entregarles lo mejor de Nasa Histoires y consideramos que lo logramos con nuestro disco ‘Aquellas historias'», comentan.

‘Aquellas historias’ es una compilación de relatos que cuentan vivencias y situaciones del mundo de los integrantes de la banda. Todas las historias contadas en las canciones son el recuento de experiencias personales llenas de melancolía, adrenalina, lujuria, alegría entre muchas más emociones.

Desde un punto de vista sonoro, el álbum recoge todas las características clásicas de la banda para producir ese sonido que tanto la caracteriza. A lo largo del disco hay una experiencia completa y no solo canciones. Una experiencia repleta de matices musicales variados, desde el jazz gitano, swing, folk, blues hasta los característicos sonidos e influencias musicales latinoamericanas como la cumbia, la salsa, todo lo anterior formando una propuesta de música independiente con altas influencias del gypsy jazz y los sonidos alternativos la cual Nasa Histoires denomina ‘Manouche mestizo’.

El álbum fue producido por el músico colombiano Molo Díaz, contó con la participación de Stefano Pizzaia en la mezcla, Classic Master Brasil en la masterización y la representación del sello discográfico Mochila Music.

«La temática del álbum rememora los cuentos y fábulas viejas que leímos de niños, por eso la portada de este es representada por los integrantes de la banda en forma de animales del bosque, como en las viejas fábulas de Esopo o Jean de la Fontaine. El arte del disco fue realizado por @evvvy_ilustrator quien retrató, por medio de analogías, el mensaje de cada uno de los sencillos gracias a su talento», agrega Nasa Histoires.

La idea de realizar el álbum como un cuento de fábulas surgió al ver que todas las canciones del mismo estaban entrelazadas. ‘Aquellas historias’ cuenta la historia de una serie de personajes que a lo largo del disco enfrentan diferentes dilemas sociales, morales y personales. Pese a que los sonidos que se escuchan en este trabajo son generalmente alegres y fiesteros, el trasfondo de sus letras suele ser melancólico y crítico frente a diferentes paradigmas sociales.

«Cada canción de ‘Aquellas historias’ transmite un sin fin de emociones para cada ocasión. Si buscas un tema melancólico puedes escuchar ‘Luciérnaga artificial’, si quieres beber puedes escuchar ‘Pasado’ o ‘Navegando en tinta’, si te vas de fiesta el ritmo de ‘La gata negra’ y ‘Sarita’ serán perfectos, si estás enamorado(a) puedes escuchar ‘Años’, ‘Onironauta’ o ‘Tu rostro’, si estás en un dilema emocional no dudes en escuchar ‘Cafés clandestinos’ y, finalmente, si te gusta la música en francés la opción será ‘Le chat noir'», enfatiza Nasa Histoires.

Nasa Histoires es un proyecto orgullosamente boyacense que ha apostado por crear una nueva propuesta musical con sonidos orgánicos, frescos y novedosos. Nasa Histoires no solo es escuchar canciones, es descubrir relatos y experiencias que serán la mejor compañía para vivir la vida.

NDP

Diego Armando Báez

La banda colombiana Nasa Histoires lanza su álbum debut ‘Aquellas historias’ was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa