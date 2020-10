La banda de punk rock colombiana Detective Wadd lanza su nuevo disco ‘¡Cuánta Porquería!’.

El concepto del segundo disco de Detective Wadd se basa en la rebeldía, la inconformidad y el odio hacia algunos comportamientos de la sociedad y el gobierno.

Detective Wadd es una agrupación colombiana que nace a partir de la reunión de cuatro amigos, quienes habían participado en diferentes bandas de diversos géneros del rock. En esta ocasión, querían encontrarse para hacer música, parcharse un rato, tomar cerveza y tocar punk rock, un género que siempre habían escuchado, pero no interpretado. Después de varios ensayos y de ver la evolución del grupo, grabaron un EP que fue determinante, pues al ver la acogida que tuvo ante el público, Andrés ‘El Animal’ Gaviria en la voz, Xekthor en la guitarra, Juan Esteban Álvarez en el bajo y José Julián Mejía (Repe) en la batería, decidieron llevar el proyecto con el orden y la seriedad que una banda con sueños y proyecciones merece.

«La intención de nuestra propuesta musical es, ante todo, hacer música que nos guste, que la gente se la pueda sollar, disfrutar, bailar, poguear y cantar. En general, sentirse identificados con lo que hacemos. Queremos dar a conocer y expresar nuestras ideas y hablar de lo que queremos sin filtros», comenta el grupo.

‘¡Cuánta Porquería!’ es su nuevo disco, un álbum que da cuenta del ensamble de la banda, la madurez y claridad en las ideas. El concepto de este trabajo se basa en la rebeldía, la inconformidad y el odio hacia algunos comportamientos de la sociedad y el gobierno. Todos estos elementos quedaron plasmados en el sonido, las letras y en el diseño de la carátula.

«Al ser el segundo disco, pudimos encontrar un sonido que nos dejó satisfechos; además, el trabajo de las líricas se hizo de una manera más organizada y todos aportamos ideas en toda la composición», agregan.

‘¡Cuánta Porquería!’ tiene influencias variadas que van desde el punk clásico, el punk colombiano, el ska 2 Tone, el trash metal e incluso el jazz.

‘El Ska’ feat Guillo de Mojiganga y La Suite Ska es uno de sus sencillos promocionales. La canción invita a salir del molde, escapar de la rutina y a no vivir del qué dirán.

«En una reunión, mientras tomábamos unas cervezas, salió la idea de componer un tema con influencia ska. Empezamos a trabajar en ensayos y cuando terminamos la canción nos pareció que unos vientos podrían encajar perfectamente por lo que invitamos a nuestros amigos de La Suite Ska, quienes aceptaron con gusto. Luego quisimos darle ese aire callejero y crudo que nos caracteriza, entonces invitamos a Guillo de Mojiganga a que se uniera con su voz y, obviamente, puso toda la energía y buena disposición a la canción».

Su segundo sencillo es ‘¿Cuánto más?’, una canción que nació de forma espontánea, de charlas entre amigos, reflexiones en medio de cervezas, momentos y pensamientos personales hablando de lo duro que a veces es levantarse, el tedio que genera la rutina diaria o el hastío de ver siempre lo mismo en los medios y en el actuar de quienes deberían ayudar y servir.

Detective Wadd hace música para quienes les gusta el punk, las letras contestatarias y rebeldes, el sonido crudo y fuerte y los conciertos con mucho pogo.

