La banda de punk rock costarricense Malas Palabras estrena su disco ‘Semper Fidelis’

El segundo disco de los Central American Rockers es un trabajo introspectivo y existencial.

Malas Palabras es una banda de punk rock proveniente de San José, Costa Rica que se fundó en el año 2013 con la intención musical de contar historias sociales, políticas y cotidianas, expresando ideas, pensamientos y molestias a través de canciones y letras que identifiquen a quienes los escuchan.

Con influencias de los Ramones, Gabriel Gurdián (voz principal y guitarra), Elizabeth Corrales (bajo y segunda voz), Daniel Smith (guitarra principal y coros) y Mauricio Rojas (batería y coros) le dan vida a este proyecto contestatario y frenético que busca amplificar su propuesta con un mensaje honesto y visceral.

Los Central American Rockers estrenan su segundo disco de estudio ‘Semper Fidelis’, un trabajo introspectivo y existencial. El álbum fue producido por Marcos Monnerat, destacado músico y productor de rock en Costa Rica.

«Malas Palabras intenta captar el sentimiento de una época. El título de la producción, ‘Siempre Fiel’ en latín, nos recuerda que en estos momentos de aislamiento social y debacle económica debemos ser fieles a nosotros mismos. En estos tiempos difíciles debemos mostrar nuestras mejores cualidades y tener muy presente que estamos unidos», expresa Gabro.

‘Cuando desarmás todo’ es uno de los sencillos del disco, una canción que explora un poco el sentimiento de tocar fondo, de desarmar tu personalidad; tu manera de ser y analizar qué estás haciendo con tu vida. El video se grabó en el Área de Conservación Central Parque Nacional Volcán Irazú en Costa Rica.

«Quisimos hacer un video minimalista del grupo caminando por esta locación post apocalíptica. Lo grabamos semanas antes de que empezara la cuarentena generada por la pandemia del Covid-19», agrega el cantante.

La portada de ‘Semper Fidelis’ tiene relación con el arte del ‘Cómo Ovejas Guiadas Hacia La Muerte Morirán Los Qué No Despierten’, primer disco de Malas Palabras. La fascinación de Gabro con las montañas sagradas y toda la travesía que representa subir un cerro es equivalente al gran trabajo que lleva producir un disco. La fotografía se tomó en el Parque Nacional Volcán Irazú en donde el grupo aparece de manera minúscula ante la presencia del imponente cráter. En la imagen también se puede observar a la derecha el Volcán Turrialba.

«‘Semper Fidelis’ es un disco ideal para escuchar en cualquier momento del día. Cuando ocupas un poco de energía, cuando estás bajo de batería, cuando quieres empezar violentamente tu mañana o terminar en un punto alto tu noche. También para sonarlo cuando viajas o haces ejercicio», agrega Gabro.

Malas Palabras es una banda que busca trascender en Latinoamérica con un trabajo hecho a pulso. Giras por Costa Rica, México, Colombia y Panamá dan constancia de la seriedad de su proyecto cuyo objetivo es convertirse en un grupo referente del punk rock mundial.

