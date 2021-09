La banda de rock colombiana Royals se confiesa y reflexiona con ‘Noise’

‘Noise’ es una canción que habla de los errores cometidos en una relación amorosa y cómo los recuerdos pueden afectar las emociones en una etapa en donde sentimientos están a flor de piel.

Royals es una banda de rock colombiana formada en 2017 que mezcla elementos del pop actual para mantener relevante su propuesta influenciada por el post-hardcore y el nu metal con el fin de enviar, a través de sus canciones, mensajes frescos e innovadores. Está integrada por Carlos Calderón en la voz, Steve Pardo y Alejo Veloza en las guitarras, Juan Felipe Jaramillo en el bajo y César Gamba en la batería.

La intención de su propuesta musical es expresar todos los problemas del ser que podrían modificar su psicología. Creen que el autoconocimiento es factor determinante del cambio para lidiar con los problemas del día a día y en el rock como el mejor mensajero para dejarlo claro.

«No pretendemos sacar a las personas de la tristeza, más bien que sepan entenderse en medio de ella», afirma Carlos.

‘Noise’ es su nuevo lanzamiento, una canción que habla de los errores cometidos en una relación amorosa y cómo los recuerdos pueden afectar las emociones en una etapa en donde sentimientos están a flor de piel. La canción fusiona elementos del pop y el indie sin perder la esencia rock.

«Todos hemos tenido que pasar por situaciones de duelo en muchos sentidos. En ‘Noise’ experimentamos a través de una confesión todas aquellas memorias que nos hicieron sentir distintos en algún sentido con ese alguien que ya no está», agrega la banda.

«En una especie de sátira, buscamos que el sonido de esta canción incorporara elementos del pop y del indie, que se sintiera en un tono más alegre, pero sin perder la esencia de lo que somos. Experimentamos la idea de hacer una canción pop con la visión rock que hemos tenido desde que empezamos el proyecto», cuenta el grupo.

El video concepto de ‘Noise’ es una experiencia de colores con el que Royals pretende ilustrar las emociones más intensas de sus integrantes.

«Es una explosión de pensamientos que jamás deja de cambiar y sabemos que todos tenemos ese recuerdo capaz de desestabilizarnos hasta en los mejores días», enfatiza Royals.

Después de una larga espera, Royals ha desarrollado un circuito de conciertos en Bogotá como preámbulo a su primer tour por México en agosto de 2022.

Las fechas de la gira de conciertos en Bogotá son: septiembre 23 en Café León, octubre 23 en The Music Hall, 28 de noviembre en Canterbury Café Bar, 18 de diciembre en Jail House Rock, 19 de febrero en Jackass Rock Bar, 19 de marzo en Paranoid Rock y 2 de abril en Inside.

«El rock ha dejado de ser referente en Latinoamérica en las últimas dos décadas y los sonidos que aún existen en el género se aferran a características del pasado que ya no motivan a la juventud ni a nuevas audiencias. Royals intenta mostrar un sonido nuevo sin cerrarse a las posibilidades de experimentación con referentes más contemporáneos, abordando temas con los que la juventud actual empatiza y se relaciona a diferencia del rock tradicional», concluye la banda.

NDP

La banda de rock colombiana Royals se confiesa y reflexiona con ‘Noise’ was last modified: by

En: Gente