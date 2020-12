La banda de rock Kpa Prieto lanza ‘Pa’ Bailar’

La banda de rock puertorriqueña cierra el 2020 con un tema que mezcla rock, ska y salsa.

El 2020 se ha convertido en el año del renacimiento para la banda puertorriqueña de rock Kpa Prieto. A pesar del confinamiento y aislamiento generado por la pandemia del Covid-19, nació una nueva esperanza de hacer música y Omar Kpa (Voz), Fonso Ramos (Bajo), Rafa Colón (Guitarra), Joel Vega (Batería) y Joaquín Cintrón (Guitarra) se propusieron vencer el distanciamiento con el propósito de crear canciones como lo hicieron cuando comenzaron su carrera en 1994.

Después de su presentación en un festival online en México y del lanzamiento de la canción ‘No tendremos dónde ir’, el grupo despide el año con una nueva canción, ‘Pa’ bailar’.

‘Pa’ bailar’ es una canción alegre, fiestera y esperanzadora que se nutre de las vivencias e inspiraciones de Rafa Colón para darle vida a un tema con sonoridades rock, ska y salsa. Por primera vez en el sonido del grupo hace presencia el cuatro puertorriqueño, instrumento que evoca las festividades de la época navideña en Puerto Rico. El tema fue grabado en los hogares de los integrantes y mezclado por el bajista Fonso Ramos.

«A través de su guitarra y su bolígrafo, Rafa compuso una canción de buenas intenciones. La letra tiene experiencias vividas por el artista durante este 2020 en la isla. Terremotos, pandemias, tormentas y otros eventos de la naturaleza y de ámbito social fueron los elementos que sirvieron para la construcción del nuevo sencillo de Kpa Prieto», comenta la banda.

‘Pa’Bailar’ formará parte del próximo disco de Kpa Prieto que verá la luz en el primer trimestre de 2021 y que contará con ocho canciones que marcan su primer trabajo con sus integrantes originales

Kpa Prieto nace producto de los sueños de cinco adolescentes que se encontraron en el municipio de Barranquitas, en la zona montañosa de la isla en 1994, para darle vida al grupo que un día soñaron. La intención de su propuesta musical es llevar alegría y buena vibra, a través de sus canciones, a nuevas audiencias y generaciones que busquen propuestas frescas y de calidad

