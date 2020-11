La Banda del Bisonte se une con La Muchacha para presentar ‘Nómada’

La agrupación y la cantautora colombiana le cantan en ‘Nómada’ a la renuncia por obligación que hacen las personas cuando han sido despojadas de su hogar y su dignidad.

La intención musical de La Banda del Bisonte se compone de elementos de la vida misma que pueden sentirse como oleajes de nostalgia, pero también de episodios alegres en donde la energía que se transmite es tan importante como el contenido que se narra.

La Banda del Bisonte es una agrupación colombiana fundada en Medellín en 2014. Su música involucra sonidos cuyo enfoque constructivo sorprende por la variedad de historias cotidianas de la vida en la ciudad, mezcladas con los sonidos del indie rock, el rock and roll retro, el indie pop y la música ligera.

La esencia del grupo conformado por los hermanos Daniel y Jerónimo Betancur, Miguel Espitaleta, Simón Ramírez y Otto Diaz está ligada a la construcción de canciones en donde lo simple y lo mundano adquieren el protagonismo, siendo las historias cotidianas su principal insumo; así se evidencia en su primer álbum ‘Memorias’ en el que la observación citadina y las sensaciones y sentimientos de los integrantes juegan un papel fundamental para su construcción. En su segundo trabajo discográfico, producido por el británico Danton Supple, la apuesta estuvo enmarcada en un lugar específico, pero sin una espacialidad física (una especie de no lugar) definido como el lugar del arte en el que brota el amable espectro de la creación musical como respuesta a las amenazas contra la vida y su valía.

«Nuestro objetivo es llegar a ser una de las grandes bandas del rock colombiano y latinoamericano. Es una propuesta que requiere disciplina, trabajo duro y paciencia, elementos que marcan camino de un grupo de jóvenes que se atreve a soñar con los pies en la tierra», comenta la banda.



‘Nómada’ es el nuevo lanzamiento de La Banda del Bisonte, una canción en colaboración con la cantautora manizalita La Muchacha, quien aporta su talento a esta obra musical que gira en torno a la renuncia por obligación que hacen las personas cuando han sido despojadas de su hogar y su dignidad. La canción expresa el sentimiento con una mirada desde el cuerpo a la realidad, un recurso metafórico, para explicar el vigor del ser humano que no tiene un lugar digno para vivir, pero tiene la fortaleza para seguir pese a las circunstancias.

«En este éxodo musical, la colaboración de ambos, enfatiza el «aire» como un símbolo del derecho a respirar, a vivir y a encontrarse consigo mismo. El aire como el único lugar donde todos nos encontramos y que permite el derecho al goce y a la liberación en medio de la desventura», agrega.

Desde la letra, ‘Nómada’ se acerca a una jerga popular que se vuelve universal a medida que va creciendo la canción. El tema tiene una mezcla de sonidos folclóricos andinos con el de un charango y una guitarra acústica de La Muchacha, además de la fuerza propia del rock de La Banda del Bisonte. En este lanzamiento aparece una nueva imaginería pictórica, literaria y musical, toda una exploración sonora.

«Conocimos a La Muchacha en el Festival de Cantautores Tesituras. Desde ahí, construimos una relación de confianza y amistad en fiestas decembrinas, improvisaciones de fogata y de canciones en un círculo de cancionistas de distintas partes. Le propusimos hacer una colaboración en la que se mezclaran los dos estilos y la grabamos en las montañas de Copacabana en Antioquia. Fue un parche de amigos, hicimos asado, cocinamos, cantamos canciones, trabajamos duro varios días y le dimos vida a ‘Nómada'», enfatiza la banda paisa.

«Esta canción ha sido un encuentro con otros sonidos y la oportunidad de afianzar los vínculos que hemos construido en esta amistad con La Banda del Bisonte. Es un encuentro con lo masculino desde muchas perspectivas, en el que hay mucho respeto por el otro, por sus ideas, sus críticas y sus aportes. ‘Nómada’ deja en la memoria un montón de recuerdos, de días en los que reímos, nos conocimos y nos enamoramos más de lo que hacemos. Estoy enteramente agradecida por compartir y aprender tanto de estas personas que amo», agrega La Muchacha.

‘Nómada’ es una canción perfecta para escuchar en este momento de incertidumbre que se vive en Colombia en donde la migración es tan fuerte, en donde muchas personas no tienen un hogar y los que lo tienen les cuesta mantenerlo.

«Queremos seguir relatando, a través de canciones, lo que pasa en nuestro universo. Al fin y al cabo, nacen de las vivencias de una banda de amigos que le canta al amor, al desamor, a la ciudad, al país, a la juventud, a la vejez y a veces, a lo que es invisible para los otros», concluyen.

