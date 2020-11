La banda española de rock DA IGUAL, lanza su nuevo trabajo musical.

Da Igual, banda española originaria de Reus (Cataluña), prepara el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. Con su imagen renovada y fusionando sonidos electrónicos con su carácter punk rock, firman su personalidad en catorce nuevas canciones.

La banda cuenta con el apoyo de una gran comunidad de seguidores «premium» en las plataformas más importantes.

En Youtube cuentan con más de 2,7 millones de reproducciones en sus videos. Con una tendencia ascendente en cada una de sus nuevas publicaciones.

En este nuevo trabajo ya terminado, planean producir un video por cada canción del álbum, ya que las publicaciones musicales con videoclip son más trending y llegan a nuevo público de una manera más orgánica.

Su fan page de Facebook, cuenta con la verificación de artista a nivel global, ya que sus lanzamientos tienen repercusión tanto en España como en países de latino América; sonando ya desde 2014 en Venezuela y teniendo gran éxito en México, país que han visitado en dos ocasiones el pasado año. Instagram y Tik Tok son sus fuertes, las publicaciones y videos en estas redes superan un alcance de 50.000 personas por publicación.

El primer sencillo del nuevo álbum “Mis Reacciones” verá la luz el próximo 13 de Noviembre de 2020.

La campaña de este primer track ya se ha iniciado en sus redes sociales y se han lanzado varios teasers que con gran aceptación han sido el abreboca de este impactante tema, con el que la banda quiere calar de manera contundente en todos sus fans. Tomando en cuenta el difícil momento que está pasando el mundo entero Da Igual quiere regalar su música llenando de fuerza e importantes mensajes en las letras de cada una de sus canciones. Lanza toda la artillería en un nuevo trabajo, un álbum de estudio que han producido 100% ellos, lo han compuesto, arreglado, grabado, mezclado y masterizado… El resultado es sorprendente y digno de apretar el volumen de tu dispositivo y disfrutar.

En esta nueva etapa Alex y Wences, están muy bien acompañados por sus compañeros de banda, Marc Giménez (Guitarra) Ignacio Sabadell (Bajo) Pol Galadies (Batería) y Oriol Martí (Teclista) una piña que en directo ya demuestra una cohesión, poder, contundencia y sensibilidad digna del disfrute de sus espectadores.

MIS REACCIONES saldrán a la luz este próximo 13 de Noviembre y ya ha causado gran expectativa dentro de tu público y seguidores. Con el esperan seguir cosechando éxitos y muy pronto, cuando la situación lo permita poder volver a conectar con el público a través de conciertos y presentaciones. Por los momentos Alex y Wences mantienen contacto directo a través de sus redes sociales, mediante lives semanales e interacción constante.

