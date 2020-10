La banda Isla Taboo quiere conquistar Venezuela

La agrupación musical “Isla Taboo” presenta su primer sencillo titulado “Jugando con el Tiempo”, un tema que habla sobre un recurso limitado: el tiempo; y cómo el uso que le damos impacta nuestras vidas. La letra nos invita a reflexionar que no somos dueños del tiempo, y que no conviene dejar pasar las oportunidades que la vida nos ofrece. Este mensaje lo acompaña un estilo musical Pop Reggae que busca generar una armonía entre un mensaje reflexivo, inspirador y que, al mismo tiempo, el oyente pueda disfrutar. La producción discográfica es un consejo convertido en canción: el presente es lo único que poseemos, vivamos cada momento sin preocuparnos tanto por el pasado.

La banda inició desde el año 2017 conformada por los criollos Royner Merchán (baterista), Luis Merchán (guitarrista), Augusto Guinand (vocalista), Abril Monako (vocalista), Juan Carlos Silva (guitarrista) y Jesús Camacho (bajista). A pesar de las adversidades del mundo y la pandemia decidieron continuar su trabajo y lanzar su primer sencillo bajo el sello de la productora independiente IMProMerch Group para conquistar los corazones de su país natal y esperan que en los próximos meses puedan estar sonando en las radios venezolanas.

En una entrevista el guitarrista Juan Carlos Silva dijo “Me siento muy contento de trabajar en nuestro tema titulado Jugando Con El Tiempo es una letra que lleva un gran mensaje, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes” agregó.

NDP

Yoel Díaz

Internacional Journalist

En : Gente