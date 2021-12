La banda latinoamericana CIONICO lanza ‘Diplomático’

‘Diplomático’ es una canción que habla de la autenticidad, de ser una persona libre y sin máscaras

CIONICO es una banda latinoamericana radicada en Estados Unidos que mezcla sonidos del rock, la electrónica y el ambient para presentar una propuesta sólida e innovadora a través de sus canciones. Después de sus lanzamientos ‘Todo’ y ‘Roca y Coral’, Diego Scarpelli en la voz, Wade Torres en la guitarra y Óscar Balza en la batería, coros y programación llegan con ‘Diplomático’, un nuevo sencillo que estará incluido en su próximo disco ‘No hay espacio en el cielo’.

‘Diplomático’ es una canción que habla de la autenticidad, de ser una persona libre y sin máscaras. Es un tema que expresa honestidad y agresividad bajo unos acordes de rock and roll puro y crudo.

La canción tiene varios elementos y estilos dentro del rock, baterías Simmons de los 80’s, solos de guitarras violentos y secuenciadores para loops que soportan la batería. La programación de los teclados y efectos tuvo varias mutaciones que le dieron un sonido único a ‘Diplomático’.

«Busca de manera indirecta confrontar a los traidores y hacerles saber que tú sabes de lo que ellos están hechos», comenta el grupo.

‘Diplomático’ cuenta con un videoclip que muestra a los integrantes de CIONICO en su estado más puro y real. Cuenta con imágenes y videos de archivo del grupo tocando en el Middle East en Boston antes del confinamiento generado por la pandemia del Covid-19.

‘Diplomático’ estará incluida en el nuevo álbum de CIONICO llamado ‘No hay espacio en el cielo’, un trabajo de doce canciones que hablará de la pérdida de los seres queridos y que espera salir a la luz en el segundo semestre de 2021. Será un disco denso con tintes de oscuridad sin perder el carácter melódico. A nivel de sonido, tendrá influencias rock, electrónica y ambient.

Acerca de CIONICO

CIONICO es una banda que propone una libertad artística y estilística en sus creaciones musicales. La intención de su propuesta parte de no tener ataduras en sus canciones y en no ser puristas a la hora de encontrar el sonido y las historias en sus composiciones.

Los mensajes de CIONICO son puertas con diferentes llaves que abren universos en donde el amor, el desamor, la sociedad, la cotidianidad, las vivencias, el sexo, entre otros, son los protagonistas.

La banda latinoamericana CIONICO lanza ‘Diplomático’ was last modified: by

En: Notas de Prensa