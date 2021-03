La Bundesliga deja huella ecológica y tecnológica

El primer estadio con CO₂, el templo de la generación eléctrica fotovoltaica y reciclaje de todos sus desechos son solo algunas de los pasos adelante que ha dado la Bundesliga para ser considerada la liga de fútbol europea de mayor sostenibilidad medioambiental.

En este sentido, la casa de apuestas Bundesliga Betway se ha dado la tarea de indagar sobre el asunto: ¿qué tan sostenibles desde el punto de vista ecológico, son los clubes y los estadios de la Bundesliga alemana?

El templo de mayor aforo de la Bundesliga alemana es el Signal Iduna Park, la casa del Borussia Dortmund. El único que puede albergar más de 80 mil fanáticos, exactamente 81.365.

Este fortín, de acuerdo con los datos del club, desde el 2013 su fanaticada ahorró 81.365 toneladas de CO₂, es decir, una tonelada por plaza en el estadio, a través de una tarifa de energía limpia.

En Dortmund hay una palabra mágica: ‘fotovoltaico’: un sistema que es capaz de convertir la energía solar en electricidad de manera directa gracias al empleo de semiconductores. Todo el estadio (campo, oficinas centrales, zona de entrenamiento…) está movido por energía limpia. Sin duda, la Bundesliga es un modelo de sostenibilidad, pero este club ha ido un paso más allá.

Fieles a una tradición de firmas gigantes alemanas que rebautizan con sus marcas el nombre de los estadios, el Opel Arena del FSV Mainz 05, desde el 2010, el club se erigió en el primer equipo de la Bundesliga en alcanzar la neutralidad de carbono y utiliza energía limpia.

El estadio cuenta con una planta fotovoltaica en su techo. También el Mainz tiene una sala de estudios dedicada al tema del medio ambiente.

Sus tribunas, con capacidad para 33.305 aficionados, suelen teñirse de rojo y blanco por los colores de la entidad. En cuanto a su arquitectura, el Opel Arena está dividido en cuatro segmentos, uno de ellos para la tribuna de pie, y las cuatro esquinas están abiertas para permitir vistas a la ciudad y los alrededores.

El Borussia Park, la casa del Borussia Mönchengladbach; fue inaugurado tan solo en 2005, pero se ha convertido en uno de los estadios más grandes de Alemania. Con capacidad para 54.022 espectadores, El club se rige por sus propias directrices medioambientales, entre las que se cuenta la utilización obligatoria de vasos reusables y la reducción de las emisiones de CO₂ a través de iluminación LED.

Su decálogo de responsabilidad medioambiental contempla un sistema de reciclaje de residuos, utiliza dos plantas de cogeneración ecológicas, dos calderas de condensación y cuatro bombas de calor de gas-aire se encargan de generación de energía limpia.

La Bundesliga deja huella ecológica y tecnológica was last modified: by

Temas relacionados:

En : Bundesliga