La cantautora Sofia Sherocka realiza adaptación al español del tema «Shadow in the Night”, de la famosa artista Dina Rizvić.

Después de que Dina Rizvić lanzó su primer corte latino en inglés «Shadow in the Night», en el año 2022, escrito por Alan Jones y Dina Rizvić, surgió una demanda por la adaptación de dicho tema. El resultado es el homónimo proyecto en español “La Sombra”. El tema fue traducido y adaptado por Sofía Sherocka, reconocida en la industria de la música latina y jazz, líder de la agrupación FiloSofía, quienes se presentan con regularidad en los festivales más famosos de Croacia, Eslovenia e Italia.

«Suelo escribir en español porque es una lengua melodiosa y rítmica por sí y el género de tango suena mejor en su lengua original. Aunque fue un reto traducir de un idioma extranjero a otro, disfruté del proceso y pensé más allá de la versión original dando mi propio toque artístico y aplicando la poética de un tango apasionado”. -Sofía Sheroka.

Sofía y Dina ofrecen un soplo de aire fresco, glamuroso, envuelto en un arreglo bachatango. El tema viene acompañado por un video producido por Cliff End Records y disponible en el canal oficial de YouTube de Cliff End Records.

«La Sombra” es un trabajo en el que pude alcanzar mi pleno potencial artístico, como letrista, bailarina y cantante”. – Sofía Sheroka

Más sobre Sofía:

Sofia Sherocka es una cantautora de nacionalidad croata con carrera de trayectoria internacional. Aunque se dedica a cantar música latina, ha trabajado de cantante y bailarina en el teatro musical. Su banda FiloSofía de renombre internacional, lanzó su primer álbum Nuestra Historia y obtuvo el reconocimiento y la alabanza del público y la crítica de habla hispana.

Sofía ha sido entrevistada en numerosas emisoras radiales de países de América Latina. Su agrupación Filosofía cautivó a locutores y aficionados del género por su autenticidad y originalidad.

Los temas El Teatro del Absurdoo y Adiós Saturno adelantaron su segundo álbum Ba-Clave que pronto verá la luz del día.

Sofía fue incluida en dos compilaciones sobre los cantantes salseros en los libros En Clave y Esta salsa me gusta, del autor valenciano Saúl Delhom.

Debido a su experiencia como intérprete en el teatro, como cantante prioriza contar la historia e interpretar el tema transmitiendo emociones y estados de ánimo, lo que se nota en el dueto con Dina Rizvić «La Sombra» que Sofía tradujo del inglés al español. Como estudió literatura y lenguas, sus letras son sugestivas, llenas de juegos de palabras, sinestesia y sugerentes metáforas.

La cantautora Sofia Sherocka realiza adaptación al español del tema «Shadow in the Night”, de la famosa artista Dina Rizvić. was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: