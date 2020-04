La Casa Blanca estima entre 240 mil y más de 2 millones de muertos por el Coronavirus COVID-19

En momentos en que la población de los Estados Unidos mantiene una cuarentena «voluntaria» y el presidente Donald Trump sigue negandose a declarar la cuarentena obligatoria y el cierre de las ciudades, mientras que personalidades de la talla de Bill Gates han afirmado que el tiempo de intentar contener la propagación se perdió y se debe pasar al cierre total del país, la Casa Blanca solo se dedica a estimar cuantos muertos pueden ocurrir en este país norteño debido al coronavirus COVID-19, colocando su estimación más positiva en 240.000 muertos mientras que en el extremos negativo de la situación serían más de 2.200.000 de muertos, de acuerdo al informe que el Imperial College le hizo llegar al gobierno estadounidense.

En el mismo informe, para Reino Unido se estiman unos 500mil fallecidos.

Por su parte, Donald Trump ha calificado los esfuerzos de ralentizar la propagación de la covid-19 «una cuestión de vida o muerte» y ha instado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades.

El presidente de EE.UU. también ha llamado a prepararse para «un período duro de dos semanas», agregando asimismo que pronto el mundo verá «la luz al final del túnel». En paralelo ha recibido miles de críticas por su actitud al respecto del manejo de la crisis.

Estas declaraciones se dan al momento que se viralizaron fotos filtradas por una enfermera en Nueva York de la cantidad de muertos por el covid-19 que están siendo colocados en cavas refrigeradas en medio de la calle por no haber espacio suficiente en las morgues y mucho peor aún, debido a la gran capacidad de contagio que representa mantener estos cadáveres en morgues comunes.

#COVIDー19 #coronavirus

A registered nurse at a Manhattan hospital on Sunday, March 29, saw a giant refrigerator truck was sitting, ready to carry away those who had died from complications of COVID19. He walked up to the truck, opened the latch, and snapped a picture. pic.twitter.com/nle6onfiOO

— Doug Shen (@vote4dongshen) March 29, 2020