La CEPI y la OMS instan a que los países adopten una estrategia de investigación más amplia para prepararse ante la próxima pandemia

La Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidieron hoy a los investigadores y a los gobiernos que fortalezcan y aceleren la investigación mundial para prepararse para la próxima pandemia.

Destacaron la importancia de ampliar la investigación para abarcar familias enteras de patógenos que pueden infectar a los seres humanos, independientemente del riesgo percibido de pandemia, así como centrarse en patógenos individuales. El enfoque propone utilizar patógenos prototipo como guías o pioneros para desarrollar la base de conocimientos para familias enteras de patógenos.

En la Cumbre Mundial de Preparación para Pandemias de 2024 celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el Plan de I+D de la OMS para Epidemias emitió un Informe en el que se insta a los investigadores y los países a adoptar un enfoque más amplio, con el fin de crear conocimientos, herramientas y contramedidas de amplia aplicación que puedan adaptarse rápidamente a las amenazas emergentes. Esta estrategia también tiene por objeto acelerar la vigilancia y la investigación para comprender cómo se transmiten e infectan los patógenos a los seres humanos y cómo responde el sistema inmunitario a ellos.

Los autores del informe compararon su recomendación actualizada con la de imaginar a los científicos como individuos que buscan llaves perdidas en una calle (el próximo patógeno pandémico). El área iluminada por la farola representa patógenos bien estudiados con potencial pandémico conocido. Al investigar patógenos prototipo, podemos ampliar el área iluminada, ganando conocimiento y comprensión de familias de patógenos que actualmente podrían estar en la oscuridad. Los espacios oscuros en esta metáfora incluyen muchas regiones del mundo, en particular entornos con escasez de recursos y alta biodiversidad, que aún están poco monitoreados y poco estudiados. Estos lugares pueden albergar patógenos nuevos, pero carecen de la infraestructura y los recursos para realizar una investigación exhaustiva.

“El marco científico de la OMS para la preparación de investigaciones sobre epidemias y pandemias es un cambio vital en la forma en que el mundo aborda el desarrollo de contramedidas, y cuenta con el firme apoyo de la CEPI. Tal como se presentó en la Cumbre Mundial de Preparación para Pandemias de 2024 en Río de Janeiro (Brasil), este marco ayudará a orientar y coordinar la investigación sobre familias completas de patógenos, una estrategia que tiene como objetivo reforzar la capacidad mundial para responder rápidamente a variantes imprevistas, patógenos emergentes, propagación zoonótica y amenazas desconocidas conocidas como patógeno X”, dijo el Dr. Richard Hatchett, Director Ejecutivo de la CEPI .

El trabajo de priorización que sustenta el informe involucró a más de 200 científicos de más de 50 países, quienes evaluaron la ciencia y la evidencia sobre 28 familias de virus y un grupo central de bacterias, que abarcan 1652 patógenos. El riesgo de epidemia y pandemia se determinó considerando la información disponible sobre patrones de transmisión, virulencia y disponibilidad de pruebas de diagnóstico, vacunas y tratamientos.

La CEPI y la OMS también pidieron una investigación colaborativa y coordinada a nivel mundial para prepararse ante posibles pandemias.

“La historia nos enseña que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo ocurrirá, no de si ocurrirá. También nos enseña la importancia de la ciencia y la determinación política para mitigar su impacto”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS . “Necesitamos que esa misma combinación de ciencia y determinación política se unan mientras nos preparamos para la próxima pandemia. Avanzar en nuestro conocimiento de los numerosos patógenos que nos rodean es un proyecto mundial que requiere la participación de científicos de todos los países”.

Para facilitar esto, la OMS está involucrando a instituciones de investigación de todo el mundo para establecer un Consorcio Colaborativo de Investigación Abierta (CORC) para cada familia de patógenos, con un Centro Colaborador de la OMS que actúa como centro de investigación para cada familia.

Estos CORC en todo el mundo involucrarán a investigadores, desarrolladores, financiadores, reguladores, expertos en ensayos y otros, con el objetivo de promover una mayor colaboración en la investigación y una participación equitativa, particularmente en lugares donde se sabe que los patógenos circulan o es muy probable que lo hagan.

