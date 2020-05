La Confederación Sordos de Venezuela presentó Videos sobre el manejo de la ansiedad durante la cuarentena

Desde el momento en que inició el confinamiento o cuarentena producto de la irrupción del coronavirus en el país, hemos tenido que realizar adaptaciones a nuestras rutinas y modos de vida, de esto no escapan las Personas con Discapacidad, quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por la emergencia que vive en mundo.

Uno de los principales problemas que hemos detectado, es la aparición de rasgos ansiosos producto del cambio en los hábitos, y las restricciones de la movilidad, es por ello, que creemos necesario generar recomendaciones para que las familias responsables del cuido de los niños y niñas con discapacidad, puedan tener herramientas sencillas y prácticas para dar apoyo psicosocial desde casa.

La Confederación de Sordos de Venezuela, consiente de esta situación ha preparado una serie de materiales audiovisuales con algunos consejos para el manejo de la ansiedad de los niños y niñas con discapacidad durante la cuarentena.

Solicitamos su apoyo y colaboración para la difusión de los siguientes vídeos que cuentan con los elementos de accesibilidad y que puede convertirse en una herramienta que beneficie a las Personas con Discapacidad.

1.- Tips para el manejo de la ansiedad en cuidadores, durante el período de cuarentena.

2-.- Tips para el manejo de la ansiedad en niños y niñas con discapacidad visual, durante el periodo de cuarentena.

3.- Tips para el manejo de la ansiedad en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista

4.- Tips para el manejo de la ansiedad en niños y niñas con discapacidad auditiva

5.- Tips para el manejo de la ansiedad en niños y niñas con movilidad reducida

