La Copa del Mundo como oportunidad: ¡estos equipos son los favoritos!

Esta Copa del Mundo ya trae consigo algunas características especiales. En primer lugar, este Mundial se celebra por primera vez en Qatar. Otra característica especial es el calendario de la Copa del Mundo. Por primera vez tendrá lugar en invierno y no, como es habitual, en los meses de verano. Las altísimas temperaturas de la península arábiga en el estado desértico son la causa de ello. Pero, independientemente de la sede o del aplazamiento de la fecha, todo el mundo se pregunta naturalmente qué equipos están entre los favoritos.

Francia es la defensora del título y la favorita de la Copa del Mundo

Hay buenas razones para que la selección francesa parta como una de las favoritas en el Mundial de 2022. La selección francesa cuenta con numerosas superestrellas. Kylian Mbappé es un atacante súper rápido y ya ha ganado numerosos títulos nacionales e internacionales.

Sin embargo, aún más experimentados son Antoine Griezmann, N’Golo Kanté o Raphael Varane, por ejemplo. Pueden transmitir su experiencia a los jóvenes jugadores de la selección francesa de futbol. Las posibilidades de llegar a la fase final del Mundial esta vez son muy buenas.

Brasil está muy por encima

La Selecao es la única selección del mundo que se ha clasificado para todas las fases finales de la Copa del Mundo. Además, Brasil es el ganador del récord con sus 5 títulos de la Copa del Mundo.

En la Copa del Mundo de 2022, la esperanza de la selección brasileña es, por supuesto, una vez más, el titular Neymar. Pero, por supuesto, la selección también cuenta con otras estrellas de primer nivel como Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Casemiro, Fabinho y Marquinhos. Alisson Becker también desempeña un papel importante en la portería. Al fin y al cabo, es un aspirante al título de mejor portero del Mundial de 2022.

Inglaterra también está entre los principales favoritos

En anteriores finales, Inglaterra solía estar en el grupo ampliado de favoritos. Esta vez, sin embargo, eso ha cambiado significativamente, ya que ahora se encuentran definitivamente entre los principales favoritos. El máximo goleador y capitán, Harry Kane, debería aportar los goles necesarios en Qatar en el Mundial 2018. Además, todos los jugadores de la selección inglesa para el Mundial juegan en clubes europeos de primera fila. Esto significa Raheem Sterling, Buyako Saka, Declan Rice, Mason Mount y Jadon Sancho, por ejemplo.

Italia también está entre los favoritos

Aunque Italia, tetracampeona del mundo, no pudo clasificarse en el último Mundial, la Squadra Azzurra se aseguró con razón el título de campeona de Europa en la Eurocopa 2021. Los jugadores responsables de ello están ahora todos en la selección italiana de la Copa del Mundo. Aunque Gianluigi Donnarumma es todavía muy joven, es un portero muy experimentado que incluso fue nombrado mejor jugador del torneo en la Eurocopa. También habrá muchas estrellas en el campo, como Ciro Immobile, Federico Chiesa, Nicolo Barella, Lorenzo Insigne y Jorginho.

Argentina: ¿podrá ganar el título por tercera vez en 2022?

Argentina es sin duda una de las favoritas para el Mundial de 2022. Durante la fase final de Qatar, la superestrella Lionel Messi cumplirá ya 35 años. Esto significa que es su última oportunidad de coronar su brillante carrera con un título mundial. Pero, por supuesto, los argentinos tienen otros jugadores de primera línea en el campo, como Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Ángel di María o Rodrigo de Paul.

¿Recuperará España su antigua fuerza?

La selección española también es vista como la favorita para el título de la Copa del Mundo de 2022 por las empresas de apuestas. Por ello, la selección española para el Mundial es de gran calidad. Por un lado, el equipo cuenta con jugadores experimentados como Sergio Busquets o Koke, y por otro lado, hay una serie de superestrellas prometedoras en la plantilla española, como los jugadores de primera línea Pedri, Rodri o Ferran Torres.

