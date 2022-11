La Corporación Socialista del Cemento realizó exportación de clínker y cemento en sacos hacia el Caribe

Como parte de las políticas emanadas por el Gobierno Bolivariano a cargo del presidente Nicolás Maduro, para el reimpulso del Motor Industrial y de la economía venezolana, la Corporación Socialista del Cemento (CSC) llevó a cabo la exportación de clínker y sacos de cemento con destino a diversos países del Caribe.

Las operaciones, realizadas a través de agentes aduaneros internacionales fueron efectuadas desde el puerto del Complejo Industrial Planta Pertigalete, ubicado en el estado Anzoátegui, donde se hizo entrega de clínker para su cargamento, contabilizando un total de 24.039,48 toneladas métricas (Tm) entregadas con satisfacción a los clientes interesados en la calidad del mismo. Asimismo, se despacharon en container por vía terrestre 70.850 sacos de cemento de 42.5 Kg, equivalente a 30.11,13 toneladas métricas (Tm) de material de construcción, desde las plantas Cerro Azul y Guayana, ubicadas en los estados Monagas y Bolívar respectivamente.

«Con la reactivación de este tipo de exportaciones con clientes que buscan satisfacer la demanda del rubro cementero a grandes escalas como estas, podemos afianzar la reactivación de una óptima economía nacional, como lo viene estipulando el presidente Nicolás Maduro, y como venimos también coadyuvando desde la Corporación Socialista del Cemento, destacó Kellys Peña, gerente de Exportación de la CSC.

Es importante mencionar que, tanto el Complejo Industrial Planta Pertigalete, como las plantas Cerro Azul y Guayana son insignias a escala regional por sus características, puesto que cuentan con la ingeniería necesaria para llevar a cabo este tipo de operaciones y con capacidad de recibir grandes embarcaciones, como lo es el caso de Pertigalete, al tiempo que sirven de apoyo a otras empresas nacionales para facilitar sus mismos traslados vía marítima y terrestres, garantizando el constante flujo económico, tanto propio como para la nación.



Redacción: Félix Sojo/ Fotos: Gregorio Ardila