Espiritismo en Venezuela, La Corte de los Juanes, Historia e Integrantes.

La creencia en el mundo espiritual en Venezuela abarca muchas perspectivas, por lo que los espiritistas agrupan a los hermanos espirituales en cortes, una de ellas es la llamada Corte de los Juanes.

La corte de los Juanes se identifica y está integrada por entidades de la naturaleza que se les llama Juanes, cada uno de ellos se relaciona con una acción, función, pensamiento, deseo o sentimiento que enlaza a los humanos con la naturaleza.

Los juanes han surgido en el imaginario de la cultura popular venezolana durante décadas siendo parte importante del folclore venezolano.

Integrantes de la corte de los Juanes.

Don Juan del Tabaco uno de los más conocidos y su poder se enfoca en la adivinación a través del humo y la ceniza del tabaco.

Don Juan de los Caminos invocado para tener seguridad en los caminos, para iniciar un viaje con buen pie, para destrancar caminos.

Don Juan de los 4 Vientos, invocado en conjuro de los tabacos, velaciones, etc para buscar la protección y amplitud de los cuatro vientos.

Don Juan del Volteo, invocado para voltear trabajos de brujería, muy efectivo.

Don Juan de los Pensamientos, invocado para que la persona tenga en sus pensamientos a quién lo llama.

Don Juan del Chaparro, invocado para dar fuete a las malas influencias cuando se limpian casas o se descruza una materia.

Don Juan De la Calle invocado para prevenir situaciones en la calle.

Don Juan del Amor invocado para trabajos de amor y unión.

Don Juan de La Fuerza invocado por materiales espirituales buscando la fuerza en el camino del desarrollo.

Don Juan del Dinero invocado para buscar la fortuna.

Don Juan del Progreso invocado en trabajos de éxito.

Don Juan del Descruce invocado para descruzar materias.

Don juan del Trabajo invocado para trabajos de búsqueda o mejoramiento en el trabajo.

Don Juan de los Tesoros

Don Juan de las aguas

Don juan del Yaracuy

Don Juan retornado

Don Juan de la Luz

Don Juan de la Rochela

Don Juan de los Negocios

Don Juan del Tumba-Tumba

Don Juan del Borracho

Don Juan de las Cartas

Don Juan de las Plantas

Don Juan de las 4 Puertas

Don Juan de los Suspiros.