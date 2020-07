La crisis en Trujillo

Es lamentable, ver hoy día la situación por la que atraviesa nuestro estado Trujillo, hay una gran decidía. En vez de ir hacia adelante, hemos venido retrocediendo. Un estado con una potencialidades y con una población de gran calidad, con lugares, sitios turísticos, tierra para la siembra, el desarrollo de la pequeña y mediana industrias. No sabemos por qué no se ha puesto en marcha un plan de desarrollo integral para con nuestro estado.

Diferentes son los problemas que nos aquejan; agua, luz, gas, gasolina, salud, educación, economía, comunicación, transporte. En fin son muchos los problemas, diversas situaciones que venimos observando, reclamos que vienen realizando nuestra población la cual no se siente escuchada, no se siente atendida. Hay un clamor en las calles, que recorre toda la región, todos los municipios, pero los oídos están sordos. Para algunos la situación está muy bien, no pasa nada, todo está en calma. Pero lo cierto, lo real es que no hay atención a la población.

Hay directores, alcaldes, concejales, entes gubernamentales que no se saben donde están, que no se ven por ningún lado, atendiendo las necesidades de la población. El alto costo de la vida, no hay un control sobre la distribución de los producto de primera necesidad y los precios, Los beneficios sociales de los cuales habla el gobierno se tardan en llegar, un ejemplo de ello son las bolsas o cajas del clap. Que llegan cada 3 o 4 meses y cuando llegan no llegan todos los rubros que según deberían traer, los precios varían.

El poder adquisitivo no lo hay, el sueldo que obtienen los trabajadores, no alcanza. Se va en unas cuantas cosas y el ciudadano queda limpio y debiendo, como hace un padre de familia para mantener su hogar y sobre todo en los actuales momentos con la cuarentena por lo del COVID19. Es cierto que las personas tienen que resguardarse y cuidarse y cuidar a la familia, pero como hace, si no tiene cubiertas las necesidades básicas, en todas las áreas. Tienes que lavarte las manos, no hay agua. Tienes que cocinar, no hay gas. Tienes que buscar leña, también podemos observar las fallas que se presenta con las diferentes empresas y líneas telefónicas que están sin señal. Eso es por mencionar algunas de las problemáticas que venimos afrontando. Tenemos un central azucarero, que no produce.

Hay otra realidad muy triste, lamentable y alarmante. Es que Trujillo, se encuentra en la cima de las estadísticas de suicidios. Estamos observando cómo jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Caen en un estado emocional crítico, se ven en un atajo sin salida, con diversas inquietudes y problemas, se ven acorralados y optan por acabar con sus vidas, es my lamentable esto. Debería tomarse medida en este aspecto y crear alguna forma o sistema de seguimiento a esta situación que se está presentando, antes que se agrave.

El gobierno regional, debería tomar medidas y conjuntamente con otros sectores de la región y la colaboración del gobierno nacional, para la realización de planes y proyectos de desarrollo en las diferentes áreas; agrícola, turística, comercial, industrial, educacional. Poner el aparato productivo de la región a funcionar, con planes reales, activar el empleo. Tenemos potencialidades que no han sido explotada, no se les ha dado su justo valor.

El gobierno regional, no cubre las expectativas, deja mucho que desear y debería hacerse una revisión interna, por que en verdad sufre un gran rechazo, la población trujillana no se siente identificada con esta gestión. En el estado Trujillo se refleja la situación que se vive a nivel nacional, y al parecer no tienen el más mínimo interés en cambiar, pero deberían reflexionar y entender que no se está toda la vida en estos cargos.

Deben tomar en cuenta, por la crisis que pasa el pueblo y los motivos por los que esta situación. Los grandes errores cometidos por este gobierno, así como también los errores cometidos por un sector de la oposición, que también tiene que hacer una gran reflexión.

Desde Redes se vienen haciendo planteamientos, propuestas dentro del marco legal y constitucional para atacar las diferentes problemáticas y salir de la crisis que vivimos. Así también creemos y confiamos que con la unidad de todos los venezolanos y poniendo el empeño, hablando claro y propuestas serias, tiene que saldremos de esta coyuntura. Y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y desaciertos, así también el gobierno regional.

Es por eso que necesitamos un cambio, un viraje en la política regional y la forma de actuar, apegarse al pueblo y escucharlo, ver sus planteamientos, sus necesidades.

Luis Nieto.

Vocero, Redes-Trujillo.