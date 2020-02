“La Despedida” NUEVO tema de Jessica Quijada

La artista visita a nuestro país en el mes de Febrero

Jessica Quijada vuelve a sorprendernos con su estilo POP lleno de personalidad. La venezolana radicada en Miami, es nuevamente noticia con el lanzamiento del sencillo promocional “La Despedida” un bolero contemporáneo, que puedes disfrutar siguiendo sus redes sociales. En este mes [Febrero de 2020] regresa a nuestro país para cumplir con una gira de medios y festejar la llegada de su nuevo tema y videoclip.

Luego del lanzamiento de “La Confusión”, tema que comparte con el conocido artista venezolano Jorge Glem; Jessica continúa ahondando en temas personales, cargados de sentimiento y profunda sinceridad a la hora de componer. Con este nuevo tema, indaga en los sonidos del bolero que nos adentra a una historia interpretada desde el corazón cargada de mucha pasión; acompañada de un video que le hace honores a la canción. Jessica Quijada pretende celebrar la llegada de su segundo sencillo promocional de la mano de un video y una cálida visita por su país.

En palabras de la cantante este tema trata “Cuando finalizamos una relación y debemos admitir nuestro error, aunque hacerlo no cambie absolutamente nada el resultado”. “La Despedida” es el segundo sencillo del próximo disco de Jessica. Es un tema compuesto por ella misma y producido por Max Martínez en Altos Estudios Venezuela; fue Masterizado por Marcel Fernández en Los Ángeles,

El video realizado por Edson Smitter en Miami, se encuentra disponible por el canal de YouTube de la artista desde el 7 de Febrero 2020 y es reflejo de la altísima sensibilidad que envuelve el tema.

