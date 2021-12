La Destronchadora Banda Lemon Kusch lanza ‘Te hace falta’ junto a Fidel Nadal

‘Te hace falta’ es una canción que resalta el amor por el barrio, la fiesta y el baile. Tiene sonidos típicos de cumbia villera y cumbia rebajada acompañada de una lírica de reggae y rap.

El amor por la cumbia fue el eje central para el nacimiento de La Destronchadora Banda Lemon Kusch, una agrupación mexicana conformada por Rodrigo López en el bajo, Diego Robles en la flauta y sax, José Ángel Celis en los teclados, Likkle Tano en la voz y animación, Juan Pablo Magaña en la voz y güiro, Julio Magaña en la guitarra, David López en las congas, Alejandro Mariscal en los timbales y Alejandro Limón en la voz cuya premisa principal es transmitir alegría, baile y energía positiva a través de sus canciones.

«Este proyecto nace por el gusto que tenemos hacia la cumbia. Queremos hacer bailar a toda la gente con nuestra música con sonidos raizales de nuestra tierra Mexicali (Baja California) mezclándolos con ritmo como reggae, rap, sub, rock y ritmos latinoamericanos», comentan.

Las canciones de La Destronchadora Banda Lemon Kusch hablan de amor, desamor, cotidianidad, fiesta y cualquier temática que transmita alegría, amistad y baile sin distinción alguna.

‘Te hace falta’ es su más reciente lanzamiento musical, una canción hecha en colaboración con el cantante argentino de música reggae y rock Fidel Nadal que resalta el amor por el barrio, la fiesta y el baile.

«‘Te hace falta’ es una expresión retadora bastante mexicana y así lo dejamos claro en algunas frases de la canción como «Te hace falta barrio si no te pones a bailar». Siempre queremos transmitir mensajes de amor y paz a través de la cumbia», agregan.

‘Te hace falta’ tiene sonidos típicos de cumbia villera y cumbia rebajada acompañada de una lírica de reggae y rap. El tema refleja la identidad musical de los mexicanos y el argentino. La canción estará incluida en su EP debut titulado ‘4:20’ que espera vea la luz en los próximos meses.

«Conocimos a Fidel Nadal en una firma de autógrafos en México en noviembre de 2020 y lo contactamos para presentarle la canción para ver si era de su agrado y quería unirse en colaboración con nosotros. Al final, le gustó y le dimos vida a ‘Te hace falta'», enfatizan.

La música de La Destronchadora Banda Lemon Kusch está hecha para pasarla bien, para tener una buena actitud ante la vida y para bailar de principio a fin con mucha energía positiva.

«La Destronchadora Banda Lemon Kusch es un proyecto que día a día descubre el universo de la cumbia y la música en México y Latinoamérica. Fomentamos las raíces culturales dentro y fuera de nuestro país de origen y trabajamos con el corazón y todo el amor del mundo por este arte que tanto amamos y respetamos», concluyen.

