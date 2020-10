LA DIABETES NO CONTROLADA PUEDE ESTREÑIR AL PACIENTE

***El deterioro del sistema nervioso autónomo causado por esta enfermedad metabólica hace que el movimiento intestinal sea lento y existan problemas para ir al baño con regularidad.

El estreñimiento tiene múltiples causas y una de ellas puede ser la diabetes mellitus, una enfermedad metabólica crónica que afecta la movilidad intestinal cuando no ha sido adecuadamente controlada.

El gastroenterólogo y profesor universitario, César Louis, explica que ambos padecimientos se relacionan entre sí por una condición de neuropatía autonómica que sufre el paciente diabético, en la que se encuentran afectadas las funciones del cuerpo, debido a un deterioro del sistema nervioso autónomo.

“Los síntomas de esta afección (la neuropatía autonómica) tienen que ver con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración, el movimiento del intestino, de la vejiga y la misma digestión. Entonces la evolución de la diabetes puede afectar la función intestinal y es típico ver un intestino que se mueve muy lento y que puede producir estreñimiento, como una complicación más de esta enfermedad metabólica mal tratada“, señala Louis.

El médico afirma que los medicamentos indicados a los diabéticos, como los hipoglucemiantes orales y la insulina, son tratamientos con pocos efectos adversos y, en contados casos, causan problemas gastrointestinales, como la diarrea y no la constipación.

Consecuencias del estreñimiento

Quienes sufren de este padecimiento intestinal presentan dos tipos de síntomas: los leves, que poco afectan las actividades diarias de la persona; o, por el contrario, una sintomatología severa con complicaciones como fisuras anales y hemorroides, que pueden afectar la calidad de vida del paciente.

Louis explica que un estreñimiento es crónico cuando la persona evacúa cada cuatro días, hace mucho esfuerzo para hacerlo y tarda mucho tiempo en el baño.

El estreñimiento crónico funcional es un diagnóstico que debe hacer un profesional de la salud, que indicará diversos tipos de tratamiento de acuerdo con las causas que lo originan, cambios en el estilo de vida (aumentar consumo de líquido o de fibra, hacer ejercicios, por ejemplo), fármacos específicos y, en último caso, podría recomendar una intervención quirúrgica.

