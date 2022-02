La Diva del Merengue, Miriam Cruz se une al artista Papi Sánchez en «Enamoraito» remix

Miami, FL, .- (@MinayaPR) Sueños Records se complace en presentar la colaboración de la Diva del Merengue, Miriam Cruz junto al productor y artista Papi Sánchez en el tema «Enamoraito» a ritmo de merengue electrónico.

«Respeto, cariño y mucha admiración es lo que siento por esta gran Mujer que nos ha sabido representar en todo el mundo llevando su talento, belleza y picardía» expresó Papi Sánchez sobre esta colaboración que estrena el día de hoy junto a su vídeo musical.

«Me encanta siempre diversificar y sobretodo presentar nuevas facetas. Creo mucho en la unión y las colaboraciones» expresó Miriam Cruz quien ha sido múltiple ganadora de los Premios Soberano en la República Dominicana.

La canción es autoría de Robert Sánchez aka Papi Sánchez, producida por Teidy G, Winston de Jesús y Papi Sánchez, mezclada y masterizada por Orlando Calzada.

Wilda Díaz, CEO y productora ejecutiva de Sueños Records, resaltó el trabajo final de este nuevo tema de uno de los artistas pioneros del hip hop dominicano, el multipremiado Papi Sánchez.

“Enamoraíto” es un avance del álbum “King Sánchez”, el número ocho de estudio en la exitosa discografía del artista dominicano que implantó records de venta al colocarse en la posición número 1 en 21 países con el álbum “Yeah Baby”.

