La envidia …¿mata? Lea las recomendaciones de espiritistas para combatirla!

¿Qué es la Envidia?

La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. ​ La RAE la ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno, o como deseo de algo que no se posee. La Envidia es considerado por la Iglesia católica como un pecado capital porque genera otros pecados; el término «capital» no se refiere a la magnitud del pecado sino a que da origen a muchos otros pecados y rompe con el amor al prójimo que proclama Jesús.

¿La envidia mata? que provoca en realidad en nuestras vidas..

En algún momento de la vida las personas comienzan a tener ciertos sentimientos que no siempre resultan ser buenos, uno de ellos es la envidia, considerado por muchos como “un pecado o lo peor del mundo”.

Para evitar que las malas vibras se apoderen de tu vida existen baños, despojos y hasta perfumes. La Contra Envidia, según la encargada de la Casa Astrológica del Zulia, es muy buscada.

“Éste es un baño que se realiza echando un poco de Contra Envidia en medio tobo de agua, eso se hace por 7 días”, dijo. Igualmente, mostró la esencia de la Contra Envidia, la cual es usada como perfume, mientras que el Cono de Azufre es una especie de vela que se enciende dentro de la casa y se mantiene hasta que se termine.

El baño y despojo vale 7 Bolívares , la esencia y el cono valen 5 Bolívares.

En otro centro espiritual un despojo contra Envidia vale 10 bolívares, el Rechaza Daño 10 bolívares. La encargada de esta tienda dijo que las personas, generalmente, hacen oraciones y le piden a San Miguel Arcángel que transmute las cosas malas y les brinde protección.

También hay personas que expresan su rechazo a la envidia mediante calcomanías. “La envidia mata, La envidia no mata pero mortifica, tu envidia es mi progreso o tu envidia me fortalece” son alguna de las frases que pueden leerse en algunos carros, sobre todo en los carritos por puesto.

En los comercios las calcomanías van de 10 a 60 bolívares dependiendo del tamaño y las tonalidades de colores que se requieran.

En un recorrido hecho por NotiActual para conocer la opinión de los marabinos sobre la envidia encontramos lo siguiente:

Sol , consideró que la envidia “es lo peor del mundo, hay mucha gente envidiosa que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Lo mejor es no prestarle atención a lo que la gente piense de uno”.

Por su parte, Eutilio , aseguró que “la envidia es un pecado ante los ojos de Dios. La persona envidiosa no prospera, no debemos practicarla. El consejo es buscar los caminos de Dios, entonces todo lo malo se apartará de tu corazón”.

Henry M resaltó que el sentimiento de envidia “es lo peor de esta tierra, es lo peor que puede sentir una persona. La mejor medicina para eso es buscar al Señor, es el único que puede cambiar el corazón de una persona.

Por último, Imelda señaló que la envidia “es mala, si tienes envidia nunca echarás para adelante, ni dejaras hacerlo a los demás. No tomar en cuenta a ese tipo de personas es lo mejor que uno puede hacer”.

Publicado originalmente el 28/01/12, actualizado el 12/10/2021.. pero la envidia sigue existiendo.. ¿qué piensa usted?

