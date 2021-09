La espectroscopia es útil en el diagnóstico y tratamiento de la depresión

No sabíamos qué vendría en la era post coronavirus. En principio era importante recuperar a los pacientes desde el punto de vista respiratorio. Después vinieron las complicaciones cardiovasculares, de la coagulación de la sangre, del tejido conectivo y articulares, del oído, nariz, y otras de más reciente aparición como son las alteraciones en los ámbitos neurológico y psiquiátrico.

Se calcula que el 34 por ciento de los pacientes que les ha dado Covid-19 presentan problemas psiquiátricos, entre ellos, la depresión, ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Es una cifra que tiene una alta significación por las características de estospadecimientos.

Este es el análisis de Arturo Alvarado Pisani, doctor en Ciencias Fisiológicas y Médicas, Magister Scientiarum en Farmacología,licenciado en Biología y con estudios de Postdoctorado en Bioquímica Cerebral. Realiza la Espectrocopia, una aplicación de la Resonancia Magnética para estudiar el metabolismo cerebral.

“La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período de algunas semanas o más. Igualmente cambia la forma como el cuerpo trabaja.Es causada por cambios en los químicos de su cerebro. La afección puede empezar durante o después de un hecho doloroso en su vida”1.

“Específicamente con la Covid-19 se identifican al menos dos tipos de depresión, -sostuvo Alvarado Pisani-, la primera de ellas en personas con miedo a infectarse con la Covid-19, que han tenidoun cambio importante de su rutina habitual de vida al no poder salir al mercado, farmacia, plazas, visitar familiares, etc,quienes desarrollan un síndrome depresivo y la otra, es la del paciente que le dio coronavirus y le han aparecido secuelas de tipos neurológico o psiquiátrico”.

Señaló el experto, que en este momento es cuando hay que evaluar al paciente, por lo que conviene hacer el estudio deEspectroscopiapor Resonancia Magnética a fin de evaluar si hay cambios a nivel metabólico, dado que la Covid-19 produce un estrés oxidativo importante y hay cambios que solo se pueden identificar mediante la Espectroscopia.

“En consecuencia, hay alteraciones de los marcadores que nos indican cómo está la integridad de la neurona, cómo se encuentra la síntesis del neurotransmisor GABA o Ácido gamma-amino-butírico, (Iniciales en inglés), el cual tiende a producir la relajación del paciente, luego de que actúa naturalmente”. Informó el experto, que en la bibliografía hay más de 2.500 trabajos publicados que relacionan la evaluación de la depresión mediante la Espectroscopia por Resonancia Magnética.

Alvarado Pisani comentó que cada día se hacen más aproximaciones al origen de la depresión a través de la Espectroscopia, dado que ésta permite observar algunos aminoácidos. “Este estudio puede ser de mucha ayuda para saber si el paciente tiene deficiencia de glutamina, ácido glutámico y taurina, entre otros. En este caso, -agregó- le presentamos al psiquiatra opciones terapéuticas como modificaciones metabólicas o nutricionales para que al seleccionar el antidepresivo pueda tener mayor probabilidad de éxito desde el punto de vista farmacológico”.

“Ocurre. – alertó el especialista en Espectroscopia-, que en ocasiones el psiquiatra prescribe fármacos como escitalopram, venlaflaxina, fluoxetina, paroxetina o sertralina, esperando que el paciente responda en dos o tres semanas, pero –dijo-, si el ambiente bioquímico del entorno celular al cual debe llegar el fármaco no está en condiciones adecuadas, probablemente va a fracasar en su acción antidepresiva, lo cual hace que se entre en una suerte de ensayo y error, de cambiar un antidepresivo por otro y que el paciente no mejore sustancialmente”.

“No se van a sustituir las drogas que farmacológicamente se usan para esta afección. Solo tenemos que estar conscientes de que a la hora de prescribir, hay que saber si el paciente tiene su entorno bioquímico neuronal receptivo para que esa molécula pueda hacer efecto”.

Explicó que en la depresión debe trabajar un equipo multidisciplinario, a fin de abordar la condición desde varios puntos de vista. Son fundamentales la participación del psiquiatra o neurólogo, el radiólogo, el farmacólogo, el bioquímico y el psicólogo, quien hace algunas aproximaciones de los neuroquímicos porque complementa las características de la personalidad del sujeto con el alcance del neurólogo y del psiquiatra. Alvarado Pisani forma parte del equipo de profesionales de la salud del Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes, dirigido por Wilson Mourad, médico cirujano, especialista en vías digestivas.

Posteriormente, el psiquiatra que hace el abordaje selecciona el fármaco más adecuado al paciente y probablemente consigael mejor efecto terapéutico.

