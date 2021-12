La Experiencia Kaldi se potencia en Navidad

La Cafetería Kaldi dio la bienvenida a la época más esperada del año, con nuevos sabores en bebidas calientes y frías, y la más original propuesta sensorial de la mano del neuro gastrónomo Merlín Gessen, que invitan a revivir encuentros en una inesperada y maravillosa conexión de sabores y aromas.

La Navidad siempre ha sido sinónimo de reencuentro, familia y abrazos, de compartir y regalar. Y aunque los últimos años han estado llenos de retos y desafíos, hoy más que nunca el venezolano desea sentirse consentido y mejor atendido.

Toda esta buena energía y gran voluntad de crear la Venezuela posible, gracias a una cultura de servicio diferente y a la firme creencia en lo nuestro, es lo que animó a la Cafetería Kaldi a darle la bienvenida a la Navidad para demostrar una vez más, desde el grano hasta la taza, que sí se puede seguir adelante aportando lo mejor de lo mejor cada día.

Para Jannina Poján, gerente de Calidad y Operaciones de Cafetería Kaldi, no se trata solo de un encendido simbólico de la Navidad, sino de una invitación a disfrutar de toda la Experiencia Kaldi. “Ofrecemos nuevos platos y nuevas bebidas que vamos a tener durante todo el mes de diciembre y que hemos creado para esta época navideña”, comenta.

Explica @lacoffeeteacher Poján, que cuando se diseñó el concepto de la Experiencia Kaldi, el punto focal estuvo en hacer que la cafetería, luego de la casa y la oficina, fuera ese lugar donde el venezolano pudiera pasar un momento placentero, acompañado o solo, en un espacio para sentirse a gusto y como en casa.

“Por eso nuestros productos se ven potenciados por el ambiente, la música, la buena atención y el buen servicio que es lo que nos caracteriza y donde nos queremos enfocar. Más que vender una taza de café, queremos que la gente disfrute y que se lleve buenos recuerdos de lo que aquí ofrecemos”, destaca la barista y experta en café.

Navidad Kaldiana

Además del blend Insignia, ese exquisito café exclusivo que Kaldi mezcla a partir de cinco granos de cinco regiones del país (Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa y Miranda), diciembre llega a la cafetería colmado de sabores que evocan abrazos y momentos felices, gracias a la intervención del neuro gastrónomo Merlín Gessen, quien decantó sensaciones y sentimientos en el menú de esta anhelada temporada festiva en Kaldi.

“Quisimos trasladar un poco de ese sabor navideño que está en cada uno de nosotros. Hay ingredientes universales en cada una de las hallacas de este país; ojalá que cada uno de los bocados que prueben les conecte con sus familias, con los que están y los que no están. Para nosotros es fundamental dejarles una historia maravillosa que puedan compartir sobre la cotidianidad de lo que significa tomarse un café”, dice Gessen.

Así pues, el neurogastrónomo hace una deconstrucción de la “multisápida” y presenta un suculento guiso que, desde el 1° de diciembre, se dejará cortejar por un trozo de pan de jamón que combina perfectamente con el tradicional bombón con Ponche Crema, una de las bebidas más queridas en la cafetería, y el inmejorable Ponche Navideño Kaldi.

Recuerda Jannina Poján que otra de las bebidas que no faltará en esta Navidad Kaldiana, es el emblemático Bomboncino: “En tu café con leche o marrón, te incorporamos un bombón o una bambalina de chocolate que en su interior lleva malvaviscos y chocolate soluble; con el calor se derrite y se convierte en un Mokaccino. También está el chocolate venezolano, hecho en casa. Todos nuestros productos son nacionales y para hacer la experiencia única, no tercerizamos. Todo es exclusivo nuestro”, recalca la gerente de Calidad.

Por eso la Experiencia Kaldi, durante todo el año y ahora también en Navidad, es mucho más que una buena taza de café, más que un rico postre. Es el disfrute de vivencias que van de la semilla a la taza y que invitan a crear una inesperada y maravillosa conexión de sabores y aromas con los recuerdos de cada comensal. Una experiencia que, en breve, también podrá disfrutarse en el Lobby del Hotel Lido, en Caracas, y próximamente en la isla de Margarita.

La cafetería Kaldi abre de lunes a domingo a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche, y está ubicada en la calle París de Las Mercedes, en Caracas. Para más información visita @cafeteriakaldi en Instagram.

Saludos,

Leonisia Cusati

