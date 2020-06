La FAO realiza jornada de entrega de insumos a Agricultores venezolanos

Prensa FAO.- La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) en Venezuela hizo entrega de semillas a poblaciones rurales del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, al centro occidente del país.

Para esta actividad FAO diseñó un protocolo para la entrega controlada de las semillas, en conjunto con los beneficiarios. Un método que atiende a las indicaciones emanadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el decreto de emergencia nacional.

En el marco del Plan de Asistencia Humanitaria esta iniciativa forma parte de un proyecto orientado al fortalecimiento de los medios de vida, la seguridad alimentaria, la nutrición y la protección de grupos vulnerables en Venezuela.

Este proyecto, que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, beneficia a 30 poblaciones y 387 familias productoras de Agricultura Familiar (FM) de los municipios Iribarren y Andrés Eloy Blanco del territorio larense, tiene como meta la entrega de 350 kits de semillas de hortalizas (tomate, pimentón, cebollín, cilantro, berenjena y pepino), y leguminosas (Frijol bayo), y el acompañamiento a los procesos de siembra y cosecha.

Esta entrega de insumos contempla la realización de un ciclo de talleres para la formación y capacitación en materia de agricultura sostenible, que provea una alimentación sana y diversa, bajo un enfoque inclusivo, de gestión del riesgo y al cambio climático.

La situación económica por la que atraviesa el país, y las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus, han tenido consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios. Con este proyecto la FAO, busca mitigar estos efectos para lograr sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, a través de la protección, recuperación y rehabilitación de los medios de vida para el fortalecimiento de las capacidades de los agricultores.

