La fase de clasificación para el Mundial de Qatar, primer test antes de la Eurocopa

Por si existiera poca presión en estos momentos con tres cuartos de las ligas de medio mundo a punto de terminar y la eurocopa 2020 que dará comienzo en las próximas semanas, y no son pocas las ganas que tenemos de que empiece, los jugadores también se están viendo sometidos a más presión al tener que asegurar la clasificación de sus selecciones para el próximo mundial de 2022 que se disputará en Qatar.

Aunque es de vital importancia para todas las selecciones contar sus partidos por victorias para lograr el objetivo de la clasificación cuánto antes, la realidad es que teniendo en cuenta que la próxima Eurocopa dará comienzo el próximo 11 de junio, estos enfrentamientos están valiendo también para que los entrenadores de cada país, hagan las últimas pruebas a pocas semanas de que arranque el máximo torneo de selecciones de Europa, que este año, vendrá cargado de novedades.

De momento, ha arrancado la primera de las diez jornadas con las que contará esta fase clasificación para el mundial de 2022 de Qatar y los enfrentamientos han dejado algún resultado sorprendente, como la derrota de Holanda, entre otros de los que te pasamos a citar:

Francia 1 – Ucrania 1

Turquía 4 – Holanda 2

Eslovenia 1 – Croacia 0

Este 24 de marzo, arrancó la primera jornada con un total de 10 partidos, dos de cinco grupos de los diez que se conformaron en esta clasificatoria. Si bien, solo te hemos citado tres de los resultados en donde el marcador no ha sido el esperado para sorpresa de muchos.

El 25 de marzo se disputarán los otros diez partidos de los cinco grupos restantes, en el que España se verá las caras en este primer encuentro ante un rival a priori inferior como es Grecia, aunque si el fútbol fuera exacto como las matemáticas, no existirían juegos de azar relacionados como las apuestas o la quiniela.

La segunda jornada de esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 verá su inicio pocos días después, el 27 y 28 de marzo, disputándose también la tercera a los dos días, el 30 y 31 de Marzo.

La clasificatoria para el mundial de los equipos europeos ya no volverá a disputarse hasta septiembre, tiempo más que suficiente para que ya conozcamos el campeón de la Eurocopa de junio, por ello, estos partidos de marzo, serán claves como preparación para que los entrenadores saquen el mejor partido de cada uno de los jugadores que lleve convocados para el máximo torneo europeo que este año, coincidirá en fechas pero no en horarios, con la Copa América

La fase de clasificación para el Mundial de Qatar, primer test antes de la Eurocopa was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes