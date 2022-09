Se dispara nuevamente la inflación en EEUU luego que la FED aumentara las tasa de interés por tercera vez consecutiva.

NEW YORK, EEUU.- Nuevamente la Reserva Federal ha aumentado la tasa de interés un 0.75%

Los precios al consumidor en junio se dispararon 9,1% en comparación con el año anterior, dijo el gobierno el pasado 13 de julio, el mayor aumento anual desde 1981, y más que el alza de 8,6% de mayo. Sobre una base mensual, los precios subieron 1,3% de mayo a junio, otro aumento sustancial; los precios subieron 1% de abril a mayo.

El actual aumento de los precios subraya el impacto brutal que la inflación ha infligido a muchas familias. Los negros e hispanos de bajos recursos se han visto especialmente afectados, porque una parte desproporcionada de su ingreso se destina a gastos esenciales como vivienda, transporte y alimentos.

La inflación se ubicó en 8,5% en julio y el descenso en agosto fue de apenas 0,2%, lejos del vaticinio de analistas.

El mismo día del anuncio del dato de inflación, la Bolsa de Nueva York (Wall Street) tuvo su peor día desde junio del 2020.

Los precios de las acciones sufrieron el mayor desplome en más de dos años, luego de que Wall Street comprendiera que la inflación en EEUU no se desacelera al ritmo que esperaban los analistas e inversores.

El índice principal Dow Jones en la Bolsa de Nueva York perdió 1.276,37 puntos y cerró en 31.104,97, mientras que el S&P 500 se hundió 4,3% y perdía 632,84 enteros. El tecnológico Nasdaq se derrumbó 5,16%. dijeron medios locales.

Más información en FED