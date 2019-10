Este 2 de noviembre

La Feria del Color llega a EPA Turmero

Demostraciones y amplias áreas de exhibición, son parte de las opciones que podrán disfrutar los clientes junto a su familia.

EPA trae para sus clientes y público en general un evento creado para el disfrute de toda la familia: La Feria del Color en sus tiendas a nivel nacional, todos los sábados a partir del 19 de octubre hasta el 7 de diciembre en un horario de 10 a.m. a 5 p.m.

La red de tiendas especializada en construir, decorar y remodelar el hogar ofrecerá, en conjunto con las mejores y más destacadas marcas de pintura, una amplia área de exposición en la cual los clientes podrán disfrutar de exhibiciones, demostraciones, asesorías especializadas, talleres y concursos, con la alegría, el brillo y los matices de nuestro talento venezolano, entre otras actividades de este innovador evento.

En esta oportunidad la cita para vivir esta experiencia llena de inspiración y mucho color, será su tienda ubicada en Turmero, de la ciudad de Maracay, el próximo sábado 2 de noviembre, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde.

Para esta jornada en la región aragüeña, realizarán un desfile de modas inspirado en colores, con vestuario y accesorios de diseñadores y emprendedores locales quienes en esta oportunidad vestirán al talento joven de la academia DyerModels, agencia de la región, y la conducción del evento estará a cargo de la joven Cindy de Sales, periodista y locutora.

Además de la ambientación de espacios tipo murales realizados por Alexander y Aswell Zerpa diseñadores gráficos y muralistas.

En esta actividad también los más pequeños de la casa contarán con un área para interactuar y dejando plasmadas sus huellas en colores.

Entre los aliados comerciales que los acompañan, estarán: venezolana de pinturas, Pinturas Flamuko, Pinturas Manpica, Pinturas Everest, Pinturas Cebra, Quimidal, Reinco, Menequim, Qumicolor, Escaleras Aladino, Celoven, Rapifix, Rasinca y Yeplaca, quienes traen muchas sorpresas para todos los clientes.

Mayor información, a través de la página web www.epa.biz/ve, o por las redes sociales: Twitter e Instagram @FerreteriaEPAVE y EPA Venezuela en Facebook. Use la etiqueta #FeriaDelColorEPA.

