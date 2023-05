La Festa della Repubblica Italiana se celebrará en Venezuela con la trompeta de Mauro Maur y sus solistas

La Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, en colaboración con El Sistema, invitan a este concierto con músicos de lujo en el que se escucharán piezas selectas e inolvidables del cine clásico escritas por Nino Rota, Nini Rosso y Ennio Morricone.

Mauro Maur e i suoi solisti (Mauro Maur y sus solistas), que se presentarán junto a la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, en un espectáculo con entrada libre en el que revivirán temas de bandas sonoras escritas por maestros compositores italianos de la gran pantalla. La fiesta es el viernes 2 de junio, a las 11:00 am, en la Sala Simón Bolívar de Centro Nacional de Acción Social por la Música (Cnasp), en Quebrada Honda, Caracas. La celebración del 77° aniversario de la República Italiana resonará en Venezuela con la trompeta de(Mauro Maur y sus solistas), que se presentarán junto a la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, en un espectáculo con entrada libre en el que revivirán temas de bandas sonoras escritas por maestros compositores italianos de la gran pantallaLa fiesta es el viernes 2 de junio, a las 11:00 am, en la Sala Simón Bolívar de Centro Nacional de Acción Social por la Música (Cnasp), en Quebrada Honda, Caracas. La Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, en colaboración con El Sistema, invitan a este concierto para conmemorar el histórico referéndum del año 1946, en el que los ciudadanos italianos decidieron su nueva forma de Estado. Mediante el voto, Italia se convirtió en República y se restablecieron la democracia, la paz y el respeto por los Derechos Humanos. “Me llena de entusiasmo invitarlos a este concierto del maestro Mauro Maur y los músicos que lo acompañan, que vienen especialmente para deleitarnos con su indiscutible maestría y compartirnos los detalles de su destacada carrera. Es una extraordinaria oportunidad para el regocijo de la comunidad de ítalo-venezolanos y de quienes aprecian las más bellas expresiones del cine y la música, en una ocasión que celebra una historia compartida, valores y principios que conectan a millones de personas en el mundo”, aseguró el embajador de Italia en Venezuela, Placido Vigo. El director del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, Andrea Baldi, resaltó que Venezuela se unirá a la celebración que “cada 2 de junio llega a todos los rincones de Italia y a sus sedes diplomáticas en cada país para conmemorar la fiesta civil más importante para los italianos, mediante actividades de promoción cultural, como esta presentación musical que involucra además el talento de los jóvenes músicos del Sistema de Orquestas”.

EN ESCENA Para esta ocasión especial, el cartel es de lujo: Mauro Maur tocará la trompeta y estará a cargo de la dirección orquestal. En escena, lo acompañarán 70 cuerdas de la Sinfónica Juan José Landaeta y los solistas Lorenzo Mancini en el bajo, Gianluca Verrengia con la guitarra, Manuel Figheli en el teclado y Enrico Favento en la batería. Como artista invitada, estará la ítalo-canadiense Françoise de Clossey, a cargo del piano y el órgano. Maur ha difundo la música italiana al más alto nivel por todo el mundo, ha interpretado magistralmente obras capitales del repertorio clásico para trompeta y ha grabado cientos de bandas sonoras de compositores como Mikis Theodorakis, Riz Ortolani, Jerry Goldsmith, Georges Delerue, Piero Piccioni y, especialmente, de Ennio Morricone, con quien colaboró estrechamente durante dos décadas, registrando solos de trompeta en algunas de las películas más emblemáticas por los cinéfilos. Es con estas credenciales que dos décadas después de sus últimas presentaciones en Venezuela, el maestro italiano regresa a la “Pequeña Venecia” para ejecutar un programa musical en el que ha incluido piezas selectas que cautivarán al público venezolano como Gelsomina, Amarcord, Il Padrino y La Dolce Vita, de Nino Rota; Il Silenzio, Mercoledi sera y La Ballata di una Tromba, todas de Nini Rosso y la Sinfonia da ‘La Gazza Ladra’ per organo solo, de Gioachino Rossini. De Ennio Morricone se escucharán La Leggenda del pianista sull’oceano, Il Buono, Il Brutto e il Cattivo, La Califfa, Nuovo Cinema Paradiso y Mission, entre otras. El programa es una pequeña muestra de la maestría de Rota, Rosso y Morricone, que escribieron sus propios capítulos en el celuloide creando bandas sonoras para gigantes del cine como Luchino Visconti, Piero Umiliani, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Franco Zeffirelli, Brian de Palma, Giuseppe Tornatore, Federico Fellini, Francis Ford Coppola, entre muchos otros. “Espero sinceramente recrear el ambiente tan único del cine italiano, con sus colores, sonidos y todos los detalles que los compositores y directores de las películas con los que trabajé durante 20 años. El aroma de la melodía, el estilo refinado y particular que tanto valoramos y queremos que no se olvide para las nuevas generaciones. Estoy agradecido y feliz de tener el privilegio de tocar y dirigir en esta nueva sala de conciertos que aún no conozco (solo he tocado en el Teatro Teresa Carreño). Creo y espero que el público venezolano amará estas versiones especiales interpretadas con todo el corazón por músicos italianos que reviven y adoran este tipo de repertorio”, celebró Maur. El concierto apunta extenderse durante más de una hora y media, para sumergir al público en el fascinante mundo de la música cinematográfica, y escuchar a viva voz de un testigo clave, los detalles y las anécdotas detrás de estas inolvidables composiciones de películas que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. DE PRIMERA MANO Mauro Maur y el maestro Morricone trabajaron codo a codo por años en el célebre Forum Studios, grabando música para películas. Esta estrecha colaboración, marcada por la amistad y la complicidad llevó a Morricone a dedicarle numerosos solos en sus composiciones, convirtiéndolos en verdaderos conciertos en forma de música de cine. La colaboración única entre estos dos artistas fue tal, que Morricone compuso especialmente para Maur el «Concierto para trompeta y orquesta ‘Ut'», que el intérprete ejecuta magistralmente. El trompetista también cultivó una estrecha amistad con la actriz Giulietta Masina y con el director Federico Fellini, para quien grabó la música de sus últimas tres películas. A petición de ambos cuando estaban con vida, Maur interpretó en sus funerales música de Nino Rota. Son innumerables las historias que el músico atesora de su contribución detrás de las cámaras y los reflectores. Maur tendrá como invitada especial a Françoise de Clossey, una refinada intérprete cuyo universo musical incluye a Ennio y Andrea Morricone, Riz Ortolani, Sciarrino, Gorecki, Gubaidulina, Gilberto Gil, la orquesta de Paquito D`Rivera y los músicos de la Metropolitan Opera, de Nueva York. UN RECORRIDO POR ROMA Los asistentes al concierto de la Festa della Repubblica Italiana tendrán la oportunidad de recorrer la exposición itinerante Roma: eterna evoluzione, que da cuenta de la historia, la riqueza cultural y las bondades de esta capital europea, candidata a la Exposición Universal de 2030. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, la agencia ANSA y el Comité Promotor de Roma crearon el proyecto museográfico que captura la esencia de una urbe que ha vivido casi 3.000 años, transformándose a sí misma a través del tiempo, como epicentro de iniciativas que impulsan cada vez el arte y la integración entre religiones y culturas. Como aspirante a sede de la Expo 2030, Roma invita a debatir sobre uno de los grandes retos de la comunidad global: «Personas y territorios. Regeneración urbana, inclusión e innovación». La exposición -que estará disponible en los espacios abiertos del Centro Nacional de Acción Social por la Música- consta de un total de 60 paneles divididos en tres temas o capítulos: “Moderna y antigua”, “Expresividad” e “Inclusión”. La mayor agencia de noticias italiana seleccionó las 38 fotografías que ofrecen excelentes vistas de la belleza, la historia y la mirada hacia el futuro de una ciudad que ha evolucionado teniendo como pilares la inclusión y la innovación. Roma Expo 2030: eterna evolución es una exposición que eleva los rostros más conocidos y los temas más vanguardistas en la capital italiana, desde la moda, el cine y los grandes eventos, hasta la hostelería, las grandes innovaciones arquitectónicas y la tecnología. La cita para celebrar la Fiesta de la Republica Italiana es el viernes 2 de junio, a las 11:00 am, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, de Quebrada Honda con entrada libre.

Para obtener más detalles se puede visitar los sitios https://ambcaracas.esteri.it/ o http://iiccaracas.esterit.it. También pueden conectarse a las cuentas de Twitter @ItalyinVEN y @IICCaracas, Instagram @iiccaracas, Facebook IICCaracas y YouTube @AmbasciatadItaliaCaracas.

