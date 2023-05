La FIFA y la OMS amplían su colaboración para promover la salud a través del fútbol

FIFA y OMS prorrogan Memorando de Entendimiento por cuatro años más

El Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firman un nuevo acuerdo en Ginebra, Suiza.

Ambas organizaciones reiteran su compromiso de seguir trabajando juntos para promover la salud a través del fútbol

La FIFA y la OMS acordaron ampliar su colaboración y continuar utilizando el poder del fútbol para promover estilos de vida saludables y la igualdad de acceso a los servicios de salud en todo el mundo.

Durante la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firmaron una prórroga de cuatro años del Memorando de Entendimiento (MoU), que está vigente desde el 4 de octubre de 2019 .

“La salud y el fútbol son compañeros perfectos. La promoción de estilos de vida saludables, estadios seguros y los beneficios físicos y mentales de la actividad física se encuentran entre los muchos objetivos de salud que la OMS se enorgullece de seguir anotando con la FIFA durante los próximos cuatro años”, dijo el Dr. Tedros. “La asociación de la OMS con la FIFA ya ha logrado compartir mensajes basados ​​en evidencia para ayudar a las personas de todas las edades a llevar vidas más saludables y seguras a través del poder del fútbol y el deporte. La OMS espera continuar este viaje”.

“Estamos orgullosos de haber firmado y renovado el Memorando de Entendimiento con la Organización Mundial de la Salud; estamos orgullosos de continuar nuestra relación para transmitir importantes mensajes de salud física y mental a nuestra audiencia de fútbol mundial”, dijo Gianni Infantino. “Extiendo mi gratitud al Dr. Tedros, a su maravilloso equipo, a todos los que ayudan en el sector de la salud, desde médicos hasta enfermeras, profesionales de la salud y ministros de salud, y a todos los que contribuyen a mejorar nuestras vidas”.

Reflexionando sobre los últimos cuatro años, agregó: “Tanto el Dr. Tedros como yo sentimos que en un mundo que está cada vez más dividido, tal vez si la Organización Mundial de la Salud y la FIFA unen sus fuerzas, podemos lograr algo, podemos tener aunque sea solo un pequeño impacto para hacer nuestras vidas un poco mejor. Desde 2019, hemos trabajado junto con nuestros colegas de la Organización Mundial de la Salud para tratar de utilizar el impacto del fútbol, ​​que ayuda a impulsar la salud para todos”.

Durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, la FIFA y la OMS lanzaron la campaña El fútbol une al mundo . Con el apoyo de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Hassan Al-Haydos, Karim Benzema, Lucy Bronze, Giulia Gwinn, Kaká, Robert Lewandowski, Carli Lloyd, Édouard Mendy y Emmanuel Petit, así como de dos Embajadores de Buena Voluntad para el Deporte y la Salud de la OMS, a saber, Alisson Becker y Didier Drogba, ilustró la capacidad inigualable del fútbol para unir a las personas.

El apoyo del Ministerio de Salud Pública de Qatar, la FIFA y la OMS colaboraron en una serie de iniciativas para promover la importancia del acceso a la salud física y mental para todos . La salud y el bienestar fueron priorizados a través de la realización del torneo, e incluyeron varias iniciativas como:

la implementación de estrategias de reunión masiva y vigilancia para prevenir la propagación de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas;

políticas mejoradas para proteger a las personas de los daños del tabaco, incluida la prohibición de fumar en las áreas de asientos de los estadios; y

opciones de alimentos saludables en los 64 partidos con alimentos saludables y vegetarianos alcanzando una cuota del 30% en todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2022, lo que demuestra que los entornos alimentarios saludables, sostenibles y de alta calidad son posibles en los principales eventos deportivos.

Desde 2020, las dos organizaciones han unido fuerzas en varias campañas e iniciativas digitales para abordar una variedad de problemas relacionados con la salud. Estos incluyen ( #ReachOut) , violencia doméstica ( #SafeHome ), una apreciación del trabajo de los profesionales de la salud durante la pandemia de COVID-19 ( #HumanitysHeroes ), acceso equitativo a vacunas y vacunas, diagnósticos, oxígeno y otras herramientas para salvar vidas. ( #ACTogether ) y “ Pase el mensaje para patear la campaña de coronavirus”, donde FIFA Legends hizo un llamado a las personas de todo el mundo para que tomen cinco medidas para detener la propagación de la enfermedad. Varias de estas iniciativas también han recibido el apoyo activo de otras instituciones como la Unión Africana, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ) y la Comisión Europea para ayudar a difundir el mensaje a una audiencia global.

Durante tres años, las dos organizaciones también han defendido la necesidad de #BeActive para promover la actividad física regular. La OMS recomienda que los adultos sanos realicen un mínimo de 30 minutos de actividad física al día, mientras que los niños deben realizar un mínimo de 60 minutos diarios. Sin embargo, los datos actuales de la OMS han informado que el 80 % de los adolescentes no hacen suficiente ejercicio diario.

La FIFA y la OMS amplían su colaboración para promover la salud a través del fútbol was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema