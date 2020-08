La foto de Antonio Ledezma comprando cerveza y llenando el carrito en Madrid. En el ex-alcalde caraqueño «huyó» de Venezuela, donde tenía casa por cárcel, hace meses se declaró refugiado en Madrid.

No se sabe de que vive pero llenar un carrito de compras hasta el tope y rematarlo con un 12 pack de cervezas para sentarse a «hablar paja» vía redes sociales de su propio país debe costar una considerable cantidad de euros.

En la red social twitter corrió esta foto, seguramente tomada por otro venezolano que quiso mostrar cómo vive Antonio Ledezma en Madrid y muchos se preguntan:

¿Cuantos venezolanos comerían con lo que lleva en el carrito?

¿De que vive este señor si hace años no trabaja?

¿Porqué no le gusta la cerveza barata?

¿Porqué Ledezma que pide invasiones para Venezuela a diario no le echó bolas en su propio país?

Al parecer este señor es del tipo que se cree un libertador pero a distancia y vía twitter..muchos venezolanos pasan hambre a diario, muchas mujeres paren en la calle, mientras solo vemos a «políticos» tuiteros que no pelean por sus convicciones en su propia tierra, se auto exilian para proclamarse en tierras extranjeras cómo «perseguidos políticos» y de allí pedir intervenciones militares sobre el país que dejaron.

Cómo la frase de Julio César:

«La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo»

Fuente:

Así es mantequillita pedir una invasión militar, una guerra, azuzar el conflicto, mientras él hace mercado en las tiendas más exclusivas de Madrid. ¿Quién paga su estilo de vida? https://t.co/kzfyxGJYQ1 — Franklin Delano R. (@Frank_Delano1) August 8, 2020