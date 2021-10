La Fría del Sur sufre épica remontada por el Caracas Futsal Club en la Liga Futve

La meta del Caracas Futsal Club en esta jornada 3 de la Liga Futve Futsal I era sumar de a tres para seguir en la pelea por el grupo “A” y seguir luchando por la tercera estrella en su historial.

Este viernes 15 de octubre en el Fórum de Valencia, en formato burbuja, el elenco capitalino midió fuerzas ante el conjunto que hace vida en Upata. El equipo, se presentaba al cotejo con la primera oportunidad para el que hizo las veces de local: remate de Jhonniel Perez Siso y Greydelvid Terán pusieron en aprietos a Oliver Parra bajo los tres postes a los minutos 3 y 6 de la contienda, respectivamente.

El joven Wuil Guzmán fue el primero en probar al arco por parte del elenco avileño, con un zurdazo que se fue desviado al minuto 5. Luego, Albenis Garcia al minuto 8 estremeció el arco de Cruz Gutiérrez con un remate de siniestra y el poste le dijo que “no”. Hasta tres veces probó durante el primer acto, sin fortuna.

Siguiente jugada, Greydelvid Terán también de zurda aprovechó una desatención defensiva capitalina para adelantarse La Fría del Sur en el marcador. 1-0. Un minuto más tarde, Freddy Ugas conecto una volea al palo cruzado del guardameta Parra para aumentar la cuenta. 2-0 en 9 minutos del primer tiempo.

El guardameta Gutiérrez se salvo de un segundo remate al poste por parte de Wilson Francia, manteniendo “in extremis” el cero en su valla al minuto 16 de la primera parte. Fracción en la cual La Fría del Sur cayó en faltas colectivas, cosa que el rojo del Futsal a través de Juan Romero no supo aprovechar. Muy desviado su remate desde el punto de castigo al 17.

Pese a la adversa situación, una infracción cometida por Terán hizo que acumulase su segunda amarilla del juego (dejando a los de Upata con uno menos durante el final del primer acto) les daba otra oportunidad, siendo aprovechada por Wilson “pichón” Francia mandando la pelota al fondo de la red. Su segundo gol en el certamen. Con el 2-1 los equipos se fueron al descanso.

En los segundos 20 minutos…

El estratega zuliano Eudo Villalobos hizo que sus dirigidos salieran al tabloncillo “con las pilas puestas” en el complemento. El quinteto caraqueño fue apretando desde el inicio del segundo tramo y, conforme avanzaron los minutos, los arrinconaron sin cesar el ansiado empate en el marcador. Tanto lo buscaron que Francia, otra vez, empataba la partida a falta de 12 minutos para el final del compromiso. Edwin “filito” Bracho y Victor “curry” Carreño estuvieron muy cerca de la remontada con sendos remates en fila sin inquietar el arco de Gutiérrez. Muy cerca estuvo La Fría de irse en ventaja pero Oliver hizo una “locura” de tapada y en el contragolpe, Bracho finalmente le daba vuelta a la papeleta y la remontada se hacía más posible que nunca quedando 4:30 por jugarse.

Con colectivas en su haber, La Fría del Sur buscaba la paridad con jugadas de 5 vs 4. No obstante, de alguna manera el Caracas Futsal Club se las ingenió para preservar una ventaja que nunca más perdió y, finalmente, sumaba de a tres puntos por primera vez en el campeonato.

Con este triunfo, acumula 5 unidades en 3 compromisos y se mete de lleno en la batalla por la punta del Grupo "A" de la Liga Futve Futsal I. El siguiente choque va a ser el día martes 19 ante Santa Bárbara del Zulia en condición de local.









