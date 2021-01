La Fundación “Tocando La Fama” entregó su premio en una gala virtual

El premio de la Fundación “Tocando La Fama”, realizó el pasado 20 de enero la entrega de su premio en una gala virtual por razones de la pandemia, y haciendo caso a las recomendaciones de bioseguridad.

Desde la cuenta de Instagram @f_tocandolafama (donde pueden ver y disfrutar de la grabación de la entrega), que este año llegó a una nueva edición, fue entregado desde la ciudad de Medellín, Colombia; por su creador Christians Lisboa a través de un live, el reconocimiento a destacadas personalidades como: Oscar D’ León, Maite Delgado, Mirla Castellanos, Carlos Camargo como periodista internacional, Agencia M&J Comunicaciones, el astrologo Gustavo Rodríguez, Las Payasitas Ni Fu Ni Fa de Venezuela “La de los guantes blancos”, Corporación Ayuda Humanitaria, Chef Adriana Cittadino, Pamela Toledo, Carmela Longo, Yolimer Obelmejias, Yeimmy Rodríguez, el influencer Luis José Chávez, el cantante americano L.Lectric, Marjorie de Sousa, Christopher Rey, Tiby Rivas, Daniela Manzano, Bruno Caldierón, Ninoska Garroz, Adriana Cittadino, la fotógrafa Michell de Abreu, Porfi Baloa, Carlos Adyan, María Rodríguez, Norkys Batista, Franklin Salomón, Kelly Lisboa, entre otros.

La Fundación “Tocando La Fama” fue creada el 26 de abril del 2013, y su objetivo principal es brindar una mano amiga a los niños con cáncer en Venezuela. El objetivo principal de este premio y de sus galas es compartir, enaltecer y premiar el talento y sobre todo para celebrar la vida, pidiendo que este 2021 sea un año lleno de muchas cosas positivas para todos.

