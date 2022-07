CARACAS, VENEZUELA.

La GAN y la Fundación Odalys homenajean al coleccionismo

La institución pública y la fundación privada unen fuerzas para mostrar a los caraqueños, desde este sábado 9 de julio, a partir de las 12:00 pm, 160 obras de colecciones particulares determinantes para escribir la historia del arte venezolano

Odalys Sánchez, directora de la Fundación Odalys, está convencida de la necesidad de tender puentes entre las dos partes en las que Venezuela ha estado demasiado tiempo escindida. Es por ello que ha puesto todo su empeño en llevar a la Galería de Arte Nacional la exposición El valor de coleccionar. Clasicismos y modernismos del arte venezolano, integrada por 160 obras provenientes de colecciones privadas que a partir de este sábado 29 de julio, a las 12:00 pm, ofrecerá al público la posibilidad de acceder a una parte de la historia del arte en el país.

“Esta es una iniciativa, dice Sánchez, que busca crear puntos de encuentro, que regresemos todos, de una manera armoniosa, a un espacio que nos pertenece a todos, y del cual todos tenemos una responsabilidad. El no conocimiento del otro hace que las cosas se hagan mayores y se creen mitos y fantasías. La mejor forma de saber cómo funciona el otro es estando cerca de él”.

Con esta exposición, además, se reconoce la importancia del coleccionismo en la preservación del patrimonio artístico nacional e internacional. Y así lo escribe la curadora e investigadora María Luz Cárdenas en el texto de sala de la muestra:

“Una colección no es una cantidad determinada de obras aisladas, sino un sistema de relaciones donde cada una tiene sus propias valencias; son procesos complejos y en permanente crecimiento, no solo porque se enriquece con e l ingreso de nuevos elementos, sino por las inagot ables y numerosas lecturas que pueden ser establecidas a partir de las relaciones entre sus obras”.

Importantes piezas de artistas de la talla de Cristóbal Rojas, Antonio Herrera Toro, Manuel Quintana Castillo, Francisco Narváez o Armando Barrios, entre los más de cien representados en la muestra, dan cuenta del papel del coleccionismo como uno de los pilares de las artes visuales, “articula el espacio económico al espacio cultural; asume un conjunto de responsabilidades del mundo y el mercado del ar te: la conservación, el enriqu ecimiento patrimonial, la jera rquización de valores estético s, así como la promoción y reconocimiento de los creadores: ¿cuál hubiera sido el fin para muchas obras de arte, sin la e xistencia de los coleccionista s?”, reflexiona Cárdenas.

El valor de coleccionar. Clasicismos y modernismos del arte venezolano es, pues, una exposición de coleccionistas dirigida al público en general. “Esto puede tener un gran interés en las personas porque significa poder apreciar un conjunto de obras singulares que frecuentemente no se pueden ver en los museos porque pertenecen a privados. Pero también es una guía de coleccionismo. Para uno es muy importante ver lo que otros han pensado y cómo llevan sus colecciones. Eso estimula a que sigan coleccionando y a que creen formas de discursos dentro de sus propias colecciones, y a valorar aquellas piezas que aunque comercialmente no tengan un alto valor, tienen un valor histórico, documental que lleve a seguir buscando, investigando, estudiando…”, concluye Odalys Sánchez.

La exposición estará abierta desde el sábado 9 de julio hasta el 30 de septiembre en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la avenida México, frente a Puente Brión, La Candelaria, Caracas, en horario de martes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm; sábados, domingos y feriados, de 10:00 am a 5:00 pm.