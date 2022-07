La heladería Coromoto de Mérida aumentó su número de sabores

MÉRIDA, VENEZUELA.- La heladería Coromoto de Mérida llegó el 19 de julio a 877 sabores con el helado Ha Noi, mismo nombre de la capital de Vietnam. “El embajador de Vietnam me pidió que le preparara un helado. Lleva coco, frijol verde chino y leche condensada”, detalló Isbelis Da Silva, directora del local.

El helado Ha Noi, que cuenta con el sabor tradicional del país del continente asiático, es su primera creación luego de la muerte del fundador de “la heladería de los mil sabores”, Manuel Da Silva, en el año 2018.

“Mi papá mantenía 70 sabores de helados, los cuales iba rotando. Se termina el de jototo, se hace de Amor secreto. Igualmente lo hago ahora, pero con menos cantidad. Mi papá mantenía 70, yo mantengo, 30, 35, 40, dependiendo”, contó Isbelis Da Silva. Mencionó que hay helados como el de caraota, ajo, cebolla y jototo que deben estar fijos en vitrina porque los visitantes lo piden.

La heladería Coromoto tiene dos Guinness World Records como la tienda de helados con más sabores. El primero lo recibieron en el año 1991 por 368 sabores y luego en 1996 por 593 sabores. Entre el último récord y el año 2018, Manuel Da Silva inventó otros 283 sabores para llegar a 876.

La directora de “la heladería de los mil sabores” sostiene que quiere continuar el legado de su padre. “Amo este negocio, amo lo que hizo mi padre. Su amor hacia las personas fue tan grande que hizo que esto se mantenga y siento que la heladería está bendita”, expresó.

Isbelis Da Silva expuso lo difícil que fue reabrir luego de la cuarentena radical por COVID-19. “Fue muy difícil porque el turismo no llegaba a Mérida y esta heladería vive mucho el turismo, sin embargo, aquí estamos. Ya ha bajado un poco la situación de la pandemia”, dijo.

También recordó la cantidad de visitantes en el local hace varios años. “Esta heladería estaba repleta de personas de todo el mundo, se hacían colas. Yo tengo mucha fe en que en algún momento, más adelante quizás, esto vuelva a ser como fue hace muchos años”, finalizó.