La historia de las Generaciones Celulares desde el 1G al 5G.

La tecnología 5G comienza a ganar impulso a nivel mundial en 2020, con más de 138 millones de conexiones al segundo trimestre de este año, según cifras de OMDIA divulgadas recientemente por 5G Americas. En América Latina, en tanto, esta nueva generación móvil está batiendo récords, ya que es la más veloz en llegar a la región y la primera incluida en planes gubernamentales como los casos de Brasil, Colombia y Chile, a diferencia de sus antecesoras. OMDIA proyecta que, para fines de 2020, habrá 189.000 conexiones de 5G en Latinoamérica.

Ahora, a las puertas de esta quinta generación de tecnologías móviles, una infografía de 5G Americas presenta un breve resumen de la historia del avance de los celulares, a través de sus distintas generaciones a lo largo del tiempo desde los primeros teléfonos con diversas tecnologías como AMPS (Advanced Mobile Phone Service), NMT (Nordic Mobile Telephone) y propietarias que comenzaron a surgir en 1979.

Luego llegarían, en la década de 1990, los primeros sistemas digitales, con la entonces revolucionaria novedad de los mensajes cortos (SMS) y los primeros servicios de datos de baja velocidad, conmutados vía circuito primero y luego vía paquete.

En retrospectiva, se puede apreciar que la primera familia de tecnologías estandarizada bajo parámetros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) fue la que se conoce como tercera generación, o 3G. Se trata de la primera vez que la UIT definió un conjunto de requerimientos bajo el nombre de IMT-2000 (International Mobile Communications 2000, o Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000) para que luego el 3GPP (3rd Generation Partnership Project, o Proyecto de Asociación para la 3ra Generación) definiera los estándares técnicos para satisfacer dichos requerimientos.

Una década más tarde, llegarían los primeros sistemas 4G. La UIT definió una nueva serie de requerimientos, IMT-Avanzado, Así, la 4G introdujo grandes mejoras a la velocidad de transmisión de datos, en una arquitectura que ya estaba completamente basada en tecnología IP (Protocolo de Internet) para hacer realidad la verdadera banda ancha móvil de alta velocidad.

Ahora, la 5G trae aparejada un completo cambio de paradigma para las comunicaciones móviles. Ya no se trata simplemente de una tecnología para conectar teléfonos móviles o brindar únicamente banda ancha. La apuesta de la industria por esta nueva generación consiste en que se constituya en el tejido para una sociedad completamente digital, atravesando distintas esferas de la vida humana. Ahora no sólo los teléfonos estarán conectados, sino también los automóviles, los edificios, las ciudades, los electrodomésticos, la industria y la agricultura, entre muchos otros.

5G fue pensada para atender un amplio abanico de nuevos casos de usos y múltiples dispositivos con necesidades sumamente dispares de desempeño y requerimientos técnicos. Estamos sin dudas ante el nacimiento de una nueva era móvil donde veremos surgir muchos servicios y aplicaciones que hasta ahora sólo estaban en nuestra imaginación, y muchos otros que aún ni siquiera han sido soñados.

