La historia detrás de los casinos indios

Desde prácticamente la creación del país, los casinos indios se han convertido en un elemento importante e indisociable del panorama del juego en Estados Unidos. Este elemento proporciona tanto entretenimiento como reflexión sobre cómo las naciones tribales son capaces de sobrevivir gracias a la innovación.

Y es que un casino indio, más allá de ser solo un lugar de entretenimiento, son el resultado de un espíritu y un patrimonio cultural perdurables de las comunidades indígenas que aún sobreviven en nuestros días.

Lo que sigue es la cautivadora historia de los casinos indios y cómo empezaron, su trayectoria hasta hoy, qué batallas atravesaron con su estatus de legalidad a lo largo de su trayectoria histórica y cómo han llegado a donde nos encontramos hoy.

Historia de los casinos indios

La historia de los casinos indios es inextricable de la de las tribus nativas americanas y de sus destinos entrelazados con el gobierno estadounidense. Y es que los indios han trabajado durante cientos de años para ser soberanos y autosuficientes, y los casinos son una parte importante de esta lucha.

La era del juego indio empezó en la década de 1970, cuando las tribus intentaron utilizar el bingo como medio de generar ingresos y aumentar la autosuficiencia económica en las reservas.

Así, se sentaron las bases de la actual empresa comercial del bingo de juego indio con pequeñas tribus que, de alguna manera, consiguieron satisfacer los mandatos federales.

Al principio, la creación de estas salas de juego no fue sencilla. Los estados contraatacaron con normativas e impuestos sobre las operaciones de estas empresas. Pero las tribus nativas americanas reivindicaron su estatus soberano porque sostenían que el juego es uno de sus derechos, y que debía estar libre de la interferencia de los estados.

Mientras se luchaba por el estatus legal de los casinos indios, se hicieron necesarias las salas de juego del mercado negro, que se abrían en las profundidades de las tierras tribales. Inició así una serie de pleitos que configurarían el futuro panorama del juego indio.

Entrada en vigor de la legislación

Las cosas cambiaron con la trascendental sentencia del Tribunal Supremo en el caso California contra Cabazon Band of Mission Indians, que sostenía que las tribus podían tener negocios en sus tierras, concretamente instalaciones de juego

Además, la decisión unánime en este caso de que el gobierno federal no podía regular el juego indio en las reservas y que, en su lugar, debía dejar la supervisión reguladora en manos de los estados para que aplicaran sus leyes penales sustituidas por la soberanía tribal, condujo a la aprobación de la Ley Reguladora del Juego Indio (IGRA) de 1988, que permitía el juego en las tierras de las reservas de todo el país bajo ciertas directrices.

Impacto económico en las poblaciones indígenas

Para algunas comunidades indígenas americanas, los casinos indios han aportado una nueva sensación de prosperidad. Los casinos son importantes fuentes de ingresos y se han utilizado para financiar servicios esenciales como la atención sanitaria; y es que el desarrollo de infraestructuras es una necesidad acuciante para las tribus que deciden establecer operaciones de juego.

Los ingresos de estos casinos han supuesto una gran diferencia a la hora de mejorar la asistencia sanitaria, la educación y la vivienda en las reservas, lo que a su vez ha mejorado la calidad de vida de los miembros de las tribus.

De hecho, los beneficios económicos de los casinos indios van mucho más allá de las comunidades tribales. Estas empresas son ahora grandes empleadores en algunas zonas, y dan trabajo tanto a miembros tribales como no tribales.

Además, los pactos de reparto de ingresos con los gobiernos estatales han redistribuido nuevas fuentes de financiación a fines públicos ajenos a los círculos nativos.

Beneficios para la comunidad e importancia para la cultura

Más allá de los evidentes beneficios económicos, los casinos indios también tienen un significado cultural intrínseco para cada tribu indígena americana. Algunos de ellos presentan en su diseño influencias sutilmente integradas de la cultura y el patrimonio tribales, una consideración que marca un amplio respeto por la identidad indígena.

Y las operaciones de juego han ayudado también a financiar proyectos dedicados a preservar las lenguas nativas, ayudar a los artistas tribales y patrocinar actos culturales. Estas iniciativas locales han creado conexiones sociales y económicas entre las tribus, lo que ha contribuido a restaurar el ethos tribal.

Por último, los casinos indios suelen apoyar causas benéficas y proyectos comunitarios locales. Este patrón de respeto a cambio ejemplifica el reconocimiento de las tribus, mediante hechos y no sólo palabras, a la mejora de su zona en general por algo más que un simple beneficio monetario.

En cualquier caso, está claro que los casinos indios forman ya parte indisociable de la cultura estadounidense; y que se tratan de un pedazo de historia viva que, ojalá, podamos seguir disfrutando durante muchos años.

