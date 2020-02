La importancia de tener un buen dominio

Consigue tu propio sello personal en tu empresa

Las nuevas tecnologías han ido convirtiéndose en un elemento indispensable, es por ello que que son cada vez más las empresas que día a día optan por implantarlas en sus negocios. Internet es una de las columnas que vertebran gran parte de la marca personal de los negocios, y para empezar con ello lo más importante es tener un dominio propio.

De forma simple, un dominio es el nombre único y exclusivo que se le da a una página web. Este ha ido adquiriendo tanta importancia que actualmente los expertos aconsejan elegir el nombre de la empresa en base a que el dominio esté disponible y tenga gancho. Si elegimos una empresa que posea un nombre demasiado común, o por el contrario demasiado difícil, encontrar un dominio disponible y que se posicione fácilmente.

Los pasos para elegir un dominio son bastante simples. El primero, valga la simpleza, es elegir un nombre y verificar si está disponible el dominio en servidores como Edomains, los cuales te simplifican el proceso. Aquí entran en juego los llamados backorder, que son una petición de dominio justo cuando se va a caducar y queda libre. De ese modo en este tipo de servicios podemos atrapar un dominio que hasta ese momento pertenecía a otra página web.

A continuación, no hay más que ingresar los datos personales y pasar a elegir durante cuánto tiempo se va a contratar el servicio para así pagar la cuantía correspondiente. En Edomains, además de tener una amplia variedad de tipos de dominios (.com, .net, .org) a precios competentes, te permite administrarlos de un modo simple y cómodo desde tu propia cuenta. Llegado a ello, el último paso es cambiar los servidores DNS de nombre y configurar las direcciones IP y de reenvío.

A la hora de crear una web para nuestra empresa podemos o bien elegir un dominio desde cero, o bien hacernos con uno que esté expirado o caducados gracias al backorder. Pero, ¿qué ventajas traslada eso a una empresa?

Al crear un dominio personalizado, lo importante a tener en cuenta es que sea corto y simple, sin símbolos, números o acentos. Si es posible debes evitar todo aquello que pueda crear confusión al cliente, porque si no reducirás la posibilidad de aumentar tu tráfico web. Asimismo, si añades alguna palabra clave que tenga que ver con tu empresa conseguirás tener una web con un nombre personalizado y útil.

El factor negativo de esto es que no existe ningún historial anterior con tu nombre, no hay referencias, no hay menciones, nada. Por ello, conseguir un buen posicionamiento y una buena respuesta será un trabajo mucho más lento que si se usa un dominio expirado.

Un punto clave al decantarse por un dominio expirado/caducado es que ya poseen una autoridad y un historial de internet a sus espaldas. En términos monetarios, al invertir en este tipo de dominios se juega con el hecho de que ya hay una serie de enlaces externos que redirigen a este, ¿por qué? Porque al crear un dominio desde cero Google tarda semanas en catalogarlo como fiable y darle visibilidad, de este modo el proceso se agiliza y posicionar el contenido será mucho más rápido.

Si se escoge la última vía es aconsejable realizar un estudio previo de por dónde ha pasado este dominio, ya que el enlace puede tener un “pasado perjudicial” y ser considerado un dominio manchado. Tanto Internet como las nuevas tecnologías tienen que ser uno de los aliados indispensables al empezar un negocio. Con Edomains y su servicio de backorder conseguir un buen dominio para la empresa es fácil y cómodo.

La importancia de tener un buen dominio was last modified: by

En : Tecnología