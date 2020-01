La importancia del dropshipping para triunfar en el mercado

Cada vez son más los negocios que confían en el dropshipping para aumentar el número de ventas

Sin duda alguna, el comercio online ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, debido en gran parte a la apuesta de las empresas por utilizar Internet y las nuevas tecnologías. En un mundo cada vez más globalizado, lo más recomendable es abrir todos los horizontes e intentar dirigirse a la mayor cuota de público posible. En este sentido, el comercio online es un perfecto aliado para todos los negocios que quieren triunfar en el mercado.

El crecimiento del e-commerce en todo el mundo es una auténtica realidad, y la mejor prueba de ello se puede ver reflejada en el último estudio publicado por Mountpark (empresa especializada en el desarrollo de almacenes logísticos de última generación). Según este estudio, el comercio online va a seguir creciendo en los próximos años y prevé que en el año 2021 alcanzará ingresos cercanos a los 4,9 billones de dólares.

Una increíble cifra de ingresos, de la cual se van a beneficiar todos los negocios que apuesten por los métodos de venta a través de Internet. Si eres el propietario de una empresa y no tienes grandes conocimientos sobre las ventas online, no te preocupes, porque puedes empezar con el Dropshiping, un nuevo modelo de comercio electrónico en el que no es necesario realizar una gran inversión inicial.

¿En qué consiste el dropshipping?

En la actualidad, cada vez es más frecuente que la mayoría de los usuarios realicen la compra de todo tipo de productos a través de Internet. Tanto por la comodidad de no tener que desplazarse y recibir los productos directamente en casa, como por las grandes ofertas que solo están disponibles en el mundo digital. Por ello, no resulta extraño que muchos emprendedores decidan iniciarse en el dropshipping.

Un novedoso modelo de comercio electrónico en el que el emprendedor no necesita un almacén para guardar los productos, ni tampoco comprar los productos antes de venderlos a los clientes. Y es que en este modelo de negocio, el dueño de la tienda online actúa como intermediario entre el mayorista y el consumidor final, es decir, el dueño de la tienda online tan solo compra los productos cuando el cliente los solicita.

Una fórmula de comercio online que rompe con los métodos de venta tradicionales, puesto que el dueño de la tienda online solo tiene que ponerse en contacto con el mayorista para informarle del pedido que ha solicitado el cliente, y es el propio mayorista, el que se encarga de realizar el envío a la dirección indicada. Para saber un poco más sobre dropshipping, te recomendamos visualizar este vídeo de Youtube que analiza el funcionamiento del comercio electrónico

¿Por qué apostar por el dropshipping?

Como venimos comentando, hoy en día son muchas las personas emprendedoras que deciden montar un negocio directamente en Internet. Una fórmula que funciona en la mayoría de los casos, pero que ante la que conviene estar especialmente preparado. Es decir, antes de montar una tienda online y empezar a beneficiarse del dropshipping es importante conocer cómo funciona el comercio electrónico.

Para poder triunfar en este nuevo modelo de negocio, es fundamental optimizar la gestión de los servicios informáticos mediante el uso de alguna plataforma especializada en dropshipping. A través de este tipo de plataformas, los usuarios no tienen que preocuparse por los problemas informáticos que puedan aparecer en la web, y se pueden dedicar exclusivamente a captar usuarios interesados en sus productos.

Una alternativa real al modelo de ventas tradicional, por la que cada vez apuestan más emprendedores que quieren montar su propio negocio, pero que también es utilizada por numerosas tiendas online de prestigio que quieren vender algunos de sus productos en el mercado. En cualquier caso, un novedoso modelo de venta online con el que cualquier negocio puede triunfar en el mercado.

Principales ventajas del dropshipping

El dropshipping es un modelo de comercio electrónico que ofrece numerosas ventajas para los emprendedores y las empresas, ya que por ejemplo, este no requiere de una gran inversión económica inicial. La única inversión consiste en la apertura de una tienda online y en la puesta a punto de una estrategia de marketing digital, para lo que conviene contar con la ayuda de alguna plataforma especializada en dropshipping.

A través del dropshipping, los dueños de la tienda online no necesitan disponer de almacenes y tampoco tienen que preocuparse por empaquetar y enviar los productos al cliente. Todas estas tareas las realiza un mayorista o proveedor, que se encarga de almacenar los productos y enviarlos a la dirección indicada por el cliente.

Además, al ser un negocio online las posibilidades de venta se incrementan de forma notable, puesto que mediante una buena estrategia de marketing digital es mucho más fácil hacer llegar los productos a usuarios de diferentes partes del mundo.

