La India confirma la primera muerte por coronavirus

La India registró este jueves 12-M la primera muerte por coronavirus en el país, donde en las últimas dos semanas se ha pasado de tres a casi ochenta personas infectadas, informaron las autoridades sanitarias.

El fallecido es un hombre de 76 años, del distrito de Kalburgi, en el estado de Karnataka (sur de la India), explicó en la red social Twitter el ministro de Sanidad regional, B Sriramulu.

«Todas las medidas para el seguimiento de las personas con las que tuvo contacto el paciente, las medidas de aislamiento y otras medidas de protocolo se están llevando a cabo», aseguró.

El hombre estaba recibiendo atención médica en un hospital por «sospechas» de coronavirus, detalló Sriramulu, quien confirmó el resultado positivo de las pruebas sobre esta enfermedad.

De acuerdo con el canal de televisión delhí NDTV, el ahora fallecido había retornado a la India a finales de febrero procedente de Arabia Saudí y casi una semana después fue ingresado en un hospital con problemas respiratorios e hipertensión.

Hasta ahora se han confirmado 74 casos positivos de coronavirus, entre ellos casi una veintena de extranjeros que viajaron a la India como turistas.

En : Última Hora